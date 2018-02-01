Эксперты технопарка "Сколково" начали диагностировать рак с помощью "облачной" платформы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Диагностировать онкологические заболевания при помощи "облачной" платформы начали специалисты лаборатории, действующей на базе технопарка "Сколково". Об этом сообщил в четверг ТАСС основатель лаборатории Алексей Ремез.

"Первая в России лаборатория, занимающаяся диагностикой и выявлением опухолей у пациентов, использует "облачную" платформу, благодаря которой к работе над сложными случаями привлекаются лучшие в мире врачи-патологи, а риск постановки неверного диагноза значительно сокращается", - сказал он. По словам Ремеза, новая лаборатория стала третьим подобным учреждением в мире, две другие находятся в США и Нидерландах.

В "Сколкове" на площади 200 квадратных метров располагается оборудование для анализа результатов биопсии, полученных от пациентов 25 медучреждений со всей России. Особенностью проекта стало внедрение лабораторной информационной системы, которая контролирует весь процесс, в том числе работу специалистов на каждом этапе, чтобы исключить возможность ошибок. Кроме того, система контролирует время работы с каждым случаем, а также ведет учет и оптимизирует расход антител и других реагентов.

"Вся диагностика проходит в уникальной облачной платформе Digital Pathology, позволяющей проводить консилиумы независимо от места нахождения врачей, анализировать оцифрованные гистологические препараты, результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии", - продолжил Ремез. Он пояснил, что помимо основных разработок в лаборатории применяются и другие решения, направленные на повышение прозрачности процессов. К примеру, беспроводные датчики, установленные в специальных холодильниках для хранения расходных материалов, требующих особого температурного режима.

"Коллектив лаборатории состоит из опытных врачей… и лаборантов, прошедших многоуровневый отбор, а консультантами выступают ведущие врачи... из России, Германии, США, Великобритании и других стран", - отметил Ремез, уточнив, что всего к платформе подключено более 1,4 тыс. специалистов.

Старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем, в свою очередь, рассказал ТАСС, что технопарк предоставляет лаборатории весь имеющийся набор льгот. "Мы также помогаем лаборатории наладить связи с врачами и клиниками, а коллеги, в рамках развития своего проекта, общаются с другими стартапами, которые занимаются распознаванием изображений, системами искусственного интеллекта", - пояснил он.