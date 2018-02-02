Ученые обнаружили порядка 60 тыс. строений цивилизации майя на севере Гватемалы

ТАСС, 2 февраля. Не менее 60 тыс. различных строений цивилизации майя, скрытых в джунглях, обнаружили ученые на севере Гватемалы в департаменте Петен. Открытие, о котором стало известно в четверг, было совершено благодаря использованию лазерных радаров (лидаров), сообщило агентство EFE.

По словам археологов, принимавших участие в поисках, речь идет о десятках городов с "большими площадями и пирамидами", возведение которых должно было занимать многие годы. "Это террасы и места выращивания сельскохозяйственных культур с оросительными каналами, резервуары для сбора воды, укрепленные поселения и широкие дороги, сделанные майя, в невообразимом прежде масштабе", - отметил Франсиско Эстрада-Белли, один из авторов исследования. Согласно предварительным оценкам специалистов, на этой территории могли проживать порядка 10 млн человек.

Цивилизация майя достигла расцвета в 300-900 годы н.э., а к моменту открытия Америки пришла в упадок. Города и поселения майя находились на территории таких современных государств, как Белиз, Гондурас, Гватемала, Мексика и Сальвадор.