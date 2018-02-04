Под Каиром найдена гробница возрастом более 4 тыс. лет

КАИР, 4 февраля. /ТАСС/. Гробница жрицы древнеегипетской богини Хатхор обнаружена археологами в западном некрополе Гизы под Каиром. Возраст захоронения превышает 4 тыс. лет, сообщило в воскресенье министерство по делам древностей Египта.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазиря, захоронение относится к позднему периоду пятой династии фараонов эпохи Древнего царства (2563-2423 года до н. э.). В гробнице покоится жрица Хетпет, которая служила культу богини плодородия, красоты, любви и женственности Хатхор и была приближена царскому двору. Гробница расположена в некрополе знати на плато Гиза к югу от пирамид, где первые археологические находки были сделаны еще в 1842 году.

По оценкам экспертов, склеп, выполненный в виде буквы Г, имеет архитектурные элементы, присущие именно пятой династии, внутри гробницы есть очистительный бассейн. "Стены гробницы украшены хорошо сохранившимися цветными фресками со сценками из жизни жрицы, включая сюжеты на охоте, рыбалке, а также с детьми, которые делают ей подношения, - говорится в заявлении министерства. - Также на фресках изображены сбор урожая, выступления танцоров и музыкантов, процесс выделки кожаных изделий, а также различные животные - от домашнего скота до обезьян".

Специалисты отмечают сценки с обезьянами, которых в те времена заводили как домашних животных. На одной из фресок обезьяна танцует перед оркестром, на другой животное срывает фрукты с дерева. "Подобные изображения крайне редки, и археологи встречали такое лишь дважды: в обнаруженной в некрополе в Эль-Минье гробнице эпохи двенадцатой династии и в Саккаре, где также было найдено захоронение, относящееся к пятой царской династии", - рассказал Вазир, отметив, что в Саккаре обезьяна танцевала под гитару.

Богиня Хатхор считалась преимущественно женским божеством. Неудивительно, что ее культ отправляли именно жрицы. Их гробницы в Египте находили крайне редко.