Ученые СПбГУ разработали материал для защиты морских и космических кораблей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Химики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали материал, способный защитить космические корабли от перегрева, а морские корабли - от негативного воздействия водорослей и микроорганизмов, сообщили в пресс-службе вуза.

"Группа химиков Санкт-Петербургского государственного университета... выявила катализаторы, которые при добавлении к силикону придают ему новые свойства: материал начинает светиться в темноте, а его термоустойчивость повышается до 320 градусов. [Разработка] поможет усовершенствовать системы терморегуляции на космических аппаратах, а также защитить подводные части кораблей", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что разработан "принципиально новый состав катализаторов на основе комплексов иридия".

"Нам удалось повысить термическую устойчивость образующегося силиконового покрытия до 320 градусов, что на 120 градусов выше, чем для аналогичных силиконовых материалов, полученных с использованием прежнего катализатора", - цитирует пресс-служба руководителя проекта создания новых высокоэффективных каталитических систем, старшего преподавателя СПбГУ Михаила Кинжалова.

В пресс-службе университета отмечают со ссылкой на профессора СПбГУ Регину Исламову, что свечение нового материала в темноте позволяет быстро и бесконтактно определять толщину силиконового покрытия по всему объекту и оперативно выявлять его недостатки - участки со слоем недостаточной толщины или вовсе лишенные покрытия.

Новый силикон можно использовать, в частности, в качестве основы специальных покрытий для систем терморегуляции космических аппаратов.

Кроме того, он может препятствовать обрастанию подводных частей обычных кораблей водорослями и микроорганизмами, а также увеличивает срок эксплуатации материалов.

В нем отсутствуют токсические вещества, он абсолютно безвреден для жителей водоемов, сообщают в пресс-службе.

Силиконовые покрытия применяются в качестве защитных слоев в военной, медицинской, автомобильной, космической промышленности и других сферах, где необходима защита оборудования от различных проявлений влаги - дождя, пара, конденсата, сырости, соленой или хлорированной воды.

Материалы этой группы также препятствуют образованию плесени на контактах, обеспечивают защиту от пробоев изоляции и значительно увеличивают срок службы электрооборудования.