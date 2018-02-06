Колумбия намерена построить океанографическое судно для исследования Антарктиды

БОГОТА, 6 февраля. /ТАСС/. Колумбийские Военно-морские силы планируют построить океанографическое судно собственной разработки для проведения исследований Антарктиды. Об этом сообщил во вторник командующий ВМС Колумбии адмирал Эрнесто Дуран в ходе проведения инспекции колумбийской экспедиции в Антарктиде, слова которого передает пресс-служба министерства обороны страны.

"Пришло время сделать очередной рывок в научно-техническом прогрессе: я поручу государственной судостроительной компании COTECMAR начать разработку океанографического судна, приспособленного для полярных условий. Если Колумбия приняла решение построить базу в Антарктиде и усилить свое присутствие в этом мирном регионе, то необходимо иметь собственный океанографический флот", - заявил командующий ВМС с борта патрульного корабля "20 июля", который участвует в четвертой по счету экспедиции колумбийских военных и ученых в Антарктиде. Высокопоставленный военный отметил, что речь идет о многофункциональном судне, которое будет задействовано не только в полярных миссиях, но и при исследовании океана в тропических условиях, что позволит "продвинуться в таких областях науки, как океанография, биология океана, гидрография, метеорология, картография и гляциология (исследование природных льдов - прим. ТАСС)".

По его словам, применяемый в настоящее время в научно-исследовательских целях патрульный корабль "20 июля" имеет ограниченные возможности. Эрнесто Дуран обратил внимание на то, что у этого типа судов всего один гребной винт и недостаточная для условий Антарктиды толщина корпуса. В сообщении министерства обороны подчеркивается, что возглавляемая Эрнесто Дураном делегация, в которую также входили замминистра обороны Анибаль Фернандес де Сото, замминистра иностранных дел Патти Лондоньо и ректоры крупнейших колумбийских университетов, в течение трех дней находилась на борту колумбийского экспедиционного судна и "смогла из первых рук узнать об опыте таких стран, как Аргентина, Чили, Россия, Южная Корея и КНР, посетив их базы в Антарктиде".

В конце января командующий ВМС Колумбии сообщил о планах его страны по строительству постоянной научно-исследовательской базы в Антарктиде, что позволит колумбийцам претендовать на статус консультативной стороны договора об Антарктике с правом голоса. Четвертая по счету экспедиция Колумбии в Антарктиде использует патрульный корабль собственной разработки и производства класса Fassmer-80 "20 июля" водоизмещением 1723 тонны, который был специально оборудован для проведения океанографических исследований.