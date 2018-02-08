Путин в Новосибирске вручит премии молодым ученым и проведет заседание совета по науке

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг в Новосибирске вручит премии молодым ученым и проведет заседание совета по науке и образованию. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки.

Рабочий график главы государства начнется с посещения Академгородка, где он осмотрит лаборатории Института ядерной физики им. Будкера и встретится с учеными Сибирского отделения Российской академии наук. Затем Путин вручит премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год.

Президент также проведет заседание Совета при президенте по науке и образованию, на котором планируется обсудить основные задачи и перспективы развития отрасли, ключевые направления международного научно-технического сотрудничества, сообщала ранее пресс-служба Кремля.

Молодые ученые

Владимир Путин 5 февраля подписал указ о присуждении президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год. Ее лауреатами стали Никита Башнин из Санкт-Петербургского института истории РАН, Константин Кох из Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН и Максим Никитин из Московского физико-технического института (МФТИ).

Премия, учрежденная в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Ее цель - стимулирование дальнейших исследований и создание благоприятных условий для новых научных открытий. Размер каждой премии - 2,5 миллиона рублей.

33-летний Башнин, научный сотрудник Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН, получил награду "за вклад в изучение церковно-государственных отношений, монастырского строительства и публикацию исторических источников XV-XIX веков".

35-летнего Коха, старшего научного сотрудника лаборатории роста кристаллов Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН, отметили "за развитие методов получения халькогенидных соединений и создание функциональных кристаллов для высокотехнологичных устройств".

Заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ, 31-летний Никитин занимается разработкой "умных" наноматериалов нового поколения для биомедицинского применения и развитием фундаментальных основ автономных биомолекулярных вычислительных систем для тераностики - нового подхода в медицине, заключающегося в комплексном решении терапевтических проблем и одновременном создании медицинского препарата и средств ранней диагностики заболевания.

"Приземление" международных проектов

Как отмечал в интервью ТАСС помощник президента Андрей Фурсенко, курирующий вопросы развития научной деятельности, на заседании президентского совета будет обсуждаться международная научная кооперация. Он отметил, что российские ученые активно задействованы в международных научных проектах. "Но сегодня для нас самое главное - это добиться того, чтобы мы начали "приземлять" международные проекты на территории России. Я думаю, что этот вопрос тоже будет затронут во время встречи в Новосибирске", - сказал он.

Фурсенко добавил, что для России "очень важная вещь - это создать ситуацию, при которой бы проекты megascience (крупные международные научные исследовательские центры) создавались внутри страны".

В качестве примера он привел проект NICA (Nuclotron based Ion Collider Facility) - новый ускорительный комплекс на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне, в котором принимают участие представители международного научного сообщества. При этом планируется не только расширять сотрудничество в рамках этого проекта, но и привлекать международных специалистов в другие, например в проект ПИК в Гатчине (исследовательский ядерный реактор на базе Петербургского института ядерной физики - прим. ТАСС). Обсуждаются и несколько других проектов в Новосибирске, Москве, Нижнем Новгороде.