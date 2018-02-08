Пять молодых ученых — о научном оптимизме, вере в Россию и смелых фантазиях

Станислав Смирнов, научный руководитель Лаборатории Чебышева СПбГУ, профессор Сколтеха и Женевского университета, лауреат Филдсовской премии:
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Мне внушает оптимизм, что в России есть большое количество талантливых школьников и студентов, интересующихся наукой. Значит, у нашей науки есть будущее, и можно ждать новых открытий, если мы дадим молодежи возможность проявить себя. А в науке сейчас происходит очень много интересного. В моей области, математике, можно ожидать прогресса почти во всех фундаментальных направлениях. И мне кажется, что в ближайшие годы усилится сотрудничество с физиками и биологами.
Анна Кудрявцева, ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, лауреат президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год:
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Современная наука развивается настолько стремительно и непредсказуемо, что ученые уже не могут строить определенных планов на отдаленное будущее. Они даже не успевают в полной мере осмыслить полученные результаты экспериментов, как уже появляются новые данные. Самые смелые фантазии воплощаются в реальность, и порой начинается казаться, что нам подвластен весь мир.
Россия всегда славилась не только великими учеными, но и своими культурными и духовными ценностями. Я верю, что именно наша страна сможет сделать правильный выбор между погоней за превосходством в технологиях и сохранением Земли и человека. У России отличный потенциал — и опытные специалисты, и научные традиции, и поддержка государства, воспитывающего подрастающее поколение ученых еще со школьной скамьи.
Никита Башнин, научный сотрудник Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН, лауреат президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год:
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Константин Кох, старший научный сотрудник лаборатории роста кристаллов Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН, лауреат президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год:
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В целом я смотрю в будущее с оптимизмом. Академия наук до сих пор в состоянии реформирования, но я надеюсь на скорейшее завершение этого процесса, потому что неопределенность угнетает больше всего. Наверное, главное сейчас — всем научиться признавать свои ошибки и находить силы отменять неконструктивные решения. Считаю, что многое мы можем взять из опыта успешных сообществ научных сотрудников в других странах. Всех с праздником российской науки!
Юрий Стебунов, научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ, лауреат премии правительства Москвы молодым ученым за 2017 год:
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Последние несколько лет я занимаюсь графеновыми биосенсорами. Биосенсоры на основе оптических, электрических или механических принципов могут обнаруживать маленькие частички практически чего угодно: клеток, вирусов, антител, токсинов и многого другого. Эта область развивается последние несколько лет, но сейчас происходят настоящие прорывы, которые, как мне кажется, приведут к появлению совершенно новых технологий и даже наук.