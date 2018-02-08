Пять молодых ученых — о научном оптимизме, вере в Россию и смелых фантазиях

Станислав Смирнов, научный руководитель Лаборатории Чебышева СПбГУ, профессор Сколтеха и Женевского университета, лауреат Филдсовской премии:

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Мне внушает оптимизм, что в России есть большое количество талантливых школьников и студентов, интересующихся наукой. Значит, у нашей науки есть будущее, и можно ждать новых открытий, если мы дадим молодежи возможность проявить себя. А в науке сейчас происходит очень много интересного. В моей области, математике, можно ожидать прогресса почти во всех фундаментальных направлениях. И мне кажется, что в ближайшие годы усилится сотрудничество с физиками и биологами.

Анна Кудрявцева, ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, лауреат президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год:

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Современная наука развивается настолько стремительно и непредсказуемо, что ученые уже не могут строить определенных планов на отдаленное будущее. Они даже не успевают в полной мере осмыслить полученные результаты экспериментов, как уже появляются новые данные. Самые смелые фантазии воплощаются в реальность, и порой начинается казаться, что нам подвластен весь мир.

Я очень надеюсь, что вместе с развитием науки будет расти и ответственность людей за свою планету. Каждый человек, и особенно ученый, должен понять, что от его личного вклада зависит будущее наших детей. Мы должны мудро выбирать направления развития науки — наш путь в будущее.

Россия всегда славилась не только великими учеными, но и своими культурными и духовными ценностями. Я верю, что именно наша страна сможет сделать правильный выбор между погоней за превосходством в технологиях и сохранением Земли и человека. У России отличный потенциал — и опытные специалисты, и научные традиции, и поддержка государства, воспитывающего подрастающее поколение ученых еще со школьной скамьи.

Никита Башнин, научный сотрудник Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН, лауреат президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год:

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Я полагаю, что в последние годы растет самосознание нашего народа, все больше людей занимаются историей своего рода, ко Дню Победы готовятся всей семьей и на улицы выходит "Бессмертный полк", наконец, появились исторические мультимедийные парки, которые еще требуют доработки, привлечения специалистов по узкой тематике. В целом это актуализирует работу профессиональных историков, стимулирует издание научных исследований, выявление и публикацию новых исторических документов, которые становятся доступны широкой аудитории.

Константин Кох, старший научный сотрудник лаборатории роста кристаллов Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН, лауреат президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год:

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В целом я смотрю в будущее с оптимизмом. Академия наук до сих пор в состоянии реформирования, но я надеюсь на скорейшее завершение этого процесса, потому что неопределенность угнетает больше всего. Наверное, главное сейчас — всем научиться признавать свои ошибки и находить силы отменять неконструктивные решения. Считаю, что многое мы можем взять из опыта успешных сообществ научных сотрудников в других странах. Всех с праздником российской науки!

Юрий Стебунов, научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ, лауреат премии правительства Москвы молодым ученым за 2017 год:

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Последние несколько лет я занимаюсь графеновыми биосенсорами. Биосенсоры на основе оптических, электрических или механических принципов могут обнаруживать маленькие частички практически чего угодно: клеток, вирусов, антител, токсинов и многого другого. Эта область развивается последние несколько лет, но сейчас происходят настоящие прорывы, которые, как мне кажется, приведут к появлению совершенно новых технологий и даже наук.

Недавние открытия, которые вселяют в меня научный оптимизм — это разработка умных контактных линз и создание нейроинтерфейсов на основе графена. Например, контактные линзы с графеновыми электродами применяются в создании неинвазивных глюкометров, которые детектируют содержание глюкозы в слезе — оно коррелирует с содержанием глюкозы в крови. Это поможет людям, страдающим диабетом, непрерывно следить за уровнем сахара в крови. С помощью графеновых электродов можно создавать полноценные электронные схемы на контактных линзах, встраивать в них источники напряжения, детекторы, биосенсоры и даже дисплеи.

Поскольку графен биосовместим, на нем выращивают живые нейроны и помещают графен на ткани живых организмов, создавая таким образом эффективные нейроинтерфейсы для нейропротезов и соединения мозга с компьютером. Нейропротезы и сейчас используются при лечении некоторых заболеваний, однако уникальные свойства графена — гибкость, тонкость и биосовместимость — значительно улучшат существующие способы нейпротезирования и приведут к появлению совершенно новых изобретений, которые будут основаны на прямой связи мозга и компьютера. И возможно, киборги, которые еще недавно были фантастикой, скоро станут реальностью.