Путин: РФ должна предоставить ученым такие условия, чтобы им хотелось работать в стране

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Российская наука должна быть нацелена на прорывные проекты, а государству необходимо предоставить ученым такие возможности, чтобы им хотелось работать в России. К такому выводу пришли президент РФ Владимир Путин и участники состоявшегося в Новосибирске заседания Совета по науке и образованию, посвященного вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки.

Российский лидер высказался за формирование в РФ мощных международных научных коллективов, результаты деятельности которых помогут в решении задач, стоящих сегодня перед нашей страной. На встрече в Новосибирске с учеными Сибирского отделения РАН Путин поздравил их с Днем российской науки и поддержал создание синхротрона. Президент также вручил премии за 2017 год молодым ученым.

Нацелиться на прорыв

На заседании президент призвал ученых отказаться от неэффективных механизмов в науке и нацелиться на прорывные проекты и практические результаты. "В науке, как и в других областях, мы должны добиваться настоящего прорыва", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что помощь и содействие должны получать сильнейшие ученые и исследовательские коллективы, при этом ключевым принципом господдержки будут конкретные практические результаты, создание глобальных конкурентоспособных продуктов и прорывных технологий. "Уже сегодня наши ученые помогают отечественным компаниям, помогают добиваться успехов в технологической гонке, в том числе в области обработки и передачи больших данных. Взаимодействие науки и бизнеса должно стать ключевым условием реализации программы "Цифровая экономика", - считает Путин.

В начале заседания совета глава государства поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки и отметил, что для будущего РФ крайне важно укрепление научного потенциала. "Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет страны без всякого преувеличения", - подчеркнул президент.

Геномные исследования

В беседе с учеными Путин высказал мнение, что "накопленный интеллектуальный и научный потенциал позволяет организовать в России масштабные геномные исследования". "Прошу в короткие сроки разработать соответствующую программу, предусмотреть механизмы поддержки сильных коллективов, формирования передовой инфраструктуры и подготовки кадров", - сказал он.

Президент отметил, что "отечественные ученые сделали значительный шаг вперед в относительно новых междисциплинарных областях, таких как наука о жизни, где исследования ведутся на стыке биологии, химии, генетики, медицины, биоинформатики, физики". Также, по его словам, используются новые технологические виды диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, "серьезные успехи достигнуты в регенерационной медицине". "Речь идет об инновационных разработках, которые позволяют спасти людей, например, с практически полным повреждением кожи, вернуться к нормальной полноценной жизни тем, кто пережил тяжелую травму мозга или инсульт, с меньшими рисками проводить замены сердечных клапанов", - добавил глава государства.

Путин отметил, что и в генетике, и в других областях "надо шире использовать так называемый конвергентный подход, природоподобные технологии". "На этой базе мы сможем создавать новые лекарства и методы лечения тяжелых заболеваний, новую энергетику, основанную на технологиях максимально бережного отношения к ресурсам", - сказал президент, попросив участников заседания высказать свои предложения на этот счет.

В ходе дискуссии завкафедрой химфака МГУ, академик РАН Ольга Донцова рассказала о развитии и особенностях технологии геномного редактирования, а также о ее перспективах, в частности, в сфере сельского хозяйства и производства молока, в медицине и т.д. По словам академика, в мире сейчас бум исследований по геномному редактированию, в России они тоже проводятся, но в основном при поддержке научных фондов, чего недостаточно. В связи с этим Донцова предложила, чтобы финансирование данного направления осуществлялось в рамках государственной программы.

"Я думаю, что вы правы, такая программа востребована. Подумаем и сформулируем ее вместе с вами", - пообещал Путин.

Международное сотрудничество

Большое внимание на заседании совета было уделено международному сотрудничеству в сфере науки. Президент призвал формировать в РФ мощные международные исследовательские центры, напомнив о предложении создать один из таких центров в Новосибирске. "Надо и дальше расширять взаимодействие с другими странами, повышать открытость нашей науки", - указал глава государства.

Отметив участие России в ряде международных научных проектов, в том числе в работе Большого адронного коллайдера в Швейцарии, термоядерного реактора во Франции, лазера на свободных электронах в Германии, Путин подчеркнул, что Россия имеет право на использование результатов этой работы. "Мы должны думать, как эффективно использовать их в интересах развития страны, экономики и социальной сферы", - сказал он.

Путин заявил также о необходимости поддержки талантливых молодых ученых. "У всех, кто показывает успешные результаты, должны быть возможности строить в России исследовательскую карьеру, реализовывать крупные научные проекты, иметь долгосрочный горизонт планирования своей деятельности", - заявил он.

Президент отметил эффективность реализации программы мегагрантов (в том числе, для возвращающихся в РФ из-за рубежа российских ученых - прим. ТАСС). "Нужно предложить такие инструменты, которые позволят не только привлекать выдающихся ученых в качестве руководителей лабораторий, но и формировать в России мощные международные исследовательские коллективы", - подчеркнул Путин. По его словам, участники программы мегагрантов "сами предлагают нам такие проекты", и это "очень хорошие предложения, они фактически уже обеспечены финансированием, нужно только грамотно организовать эту работу".

"И известные ученые, и молодые исследователи должны видеть, что в России работать интересно: здесь ставятся масштабные цели, отвечающие вызовам времени, и созданы для этого все условия - для того, чтобы добиваться прорыва, решать задачи, которые стоят сегодня перед нашей страной", - подчеркнул Путин.

При этом президент высказался за мобильность научных кадров. "Нам не нужно по этому вопросу особенно переживать: то, что движение людей, кадров в мировой науке идет, перетекание - там поработали, здесь поработали - это как в искусстве, ничего страшного нет", - сказал он. По мнению Путина, "страшно то, если мы не создадим условия для того, чтобы людям было интересно работать у нас, тогда к нам ничего перетекать не будет". "Поэтому главное, что мы должны сделать, - создать условия", - подчеркнул глава государства.

Нужен новый закон

Выступая на совете, президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил принять закон о создании в России международных научных организаций. Другие страны привыкли к работе в формате, когда за долю финансирования они получают места в органах управления проекта, время для работы своих ученых на установке и т.п. По его словам, привлечь иностранных ученых можно не только с помощью новых проектов класса mega-science, но и на существующие экспериментальные установки, "если мы правильно выстроим структуру этого проекта так, чтобы там могли эффективно участвовать зарубежные ученые".

"У нас сейчас, к сожалению, в стране только одна организация, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, работает как международная организация под зонтиком российского законодательства. Если бы у нас была возможность организовывать по российскому законодательству международные научные организации, я думаю, что мы получили бы и приток интереса, и приток капитала сюда, и вместе с этим последовали бы ученые", - сказал Сергеев.

Он подчеркнул, что пока "поток интеллекта", к сожалению, направлен из страны, и России нужны "работающие инструменты для того, чтобы этот поток развернуть".

Кроме того, указал президент РАН, необходимо восстанавливать программу академической мобильности российских ученых, а в число задач Российской академии наук нужно вернуть международную деятельность. Сергеев также попросил МИД РФ поддержать создание сети представительств РАН в других странах. "Мы тогда не только улучшим двустороннее сотрудничество, мы получим целый контингент мощный влиятельных в своих странах людей, которые будут пропагандировать научные связи с нами", - сказал он.

Сейчас у РАН есть одно зарубежное представительство во Франции, расположенное в Ницце.

Встреча с учеными

В Новосибирске президент посетил Институт ядерной физики, где встретился с учеными Сибирского отделения РАН. Путин отметил, что Сибирское отделение РАН является самым крупным региональным отделением академии и вносит существенный вклад в самые различные направления науки, экономики, различных отраслей знания. Причем результаты его работы достаточно быстро начинают применяться на практике.

Сибирские ученые заинтересовали главу государства предложением по реорганизации системы мониторинга озера Байкал на основании новых принципов. "Я не говорю, что мы вот прямо завтра все сделаем, но точно совершенно некоторые вещи заслуживают особого внимания, например, мониторинг Байкала", - отреагировал на предложение Путин.

Президент РФ также поддержал идею создания в России мощного синхротрона за 40 млрд рублей, на котором можно будет исследовать структуру вещества на нанометровом уровне, чтобы российским ученым не пришлось "как тать в ночи" ездить за границу и пользоваться оборудованием там. "По поводу крупных проектов: нам в целом нужны крупные проекты в стране. Это правильно, они объединяют, мобилизуют, становятся сами по себе двигателями движения вперед", - сказал он.

В завершение встречи Путин попросил ученых оформить в виде документов все предложения и пообещал изучить их.

Премии молодым

Глава государства также вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год. Лауреатами стали Никита Башнин из Санкт-Петербургского института истории РАН, Константин Кох из Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН и Максим Никитин из Московского физико-технического института (МФТИ).

Премия, учрежденная в 2008 году, присуждается молодым ученым и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Ее цель - стимулирование дальнейших исследований и создание благоприятных условий для новых научных открытий. Размер каждой премии - 2,5 млн рублей.

Выступая на церемонии награждения, президент пообещал, что власти будут работать над привлечением молодых ученых в Россию и над созданием для них наилучших условий работы и жизни. "Нам нужно сохранять свои таланты, дать им возможность раскрыться, и при этом страна должна быть центром притяжения для творческих, одаренных людей со всего мира", - сказал Путин.

Президент поблагодарил лауреатов премии "за настойчивость, за служение науке и за такие важные, значимые результаты работы".