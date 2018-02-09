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Российские археологи готовы изучать крымские артефакты вместе с зарубежными коллегами

Наука
9 февраля, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Ранее президент РАН Александр Сергеев заявил, что проектам археологических исследований Крыма стоит придать международный статус, поскольку они привлекают ученых со всего мира

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Специалисты Института археологии РАН готовы изучать найденные в Крыму материалы вместе с коллегами из других стран, однако на взаимовыгодных условиях. Об этом ТАСС в пятницу рассказал директор Института археологии РАН, вице-президент академии Николай Макаров.

На прошедшем в четверг в Новосибирске заседании Совета по науке и образованию, посвященном вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки, которое провел президент РФ Владимир Путин, президент РАН Александр Сергеев заявил, что проектам археологических исследований Крыма стоит придать международный статус, поскольку они привлекают ученых со всего мира.

"Мы готовы изучать полученные в Крыму материалы вместе с нашими коллегами из других научных центров, которым это интересно. Но понятно, что на взаимовыгодных условиях. Обсуждаться должны конкретные проекты. Мы открыты, как и сказал Александр Михайлович (Сергеев, президент РАН - прим. ТАСС)", - сказал Макаров.

Как отметил вице-президент РАН, Крым богат яркими и интересными для археологов памятниками разных культур - от каменного века до средневековья. За последние пару лет археологи накопили богатый новый материал, в изучении которого мог бы быть полезен опыт ученых из разных стран. При этом Макаров отмечает, что все археологические находки остаются на полуострове и передаются в музеи Крыма.

"Было бы интересно использовать новые методы датирования, анализа материалов, новые методы естественных наук для изучения этого материала. Здесь очень широкие перспективы, но пока их не стоит конкретизировать, пока стоит сказать, что мы открыты", - сказал Макаров.

При этом, по словам Макарова, иностранные специалисты, в том числе из Дании и Германии, раньше часто работали в археологических экспедициях в Крыму. Так, на полуострове довольно много памятников готов, которые всегда привлекали исследователей эпохи переселения народов.

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