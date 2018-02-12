Путин считает, что авторитет российской науки в мире вырастет вслед за ее эффективностью

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что повысить эффективность науки внутри России важнее, чем ее авторитет в мире. "Повышение эффективности [науки] внутри страны гораздо важнее, конечно, чем авторитет [российской науки] за границей", - заявил он на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

Путин добавил, что второе направление также очень важно, однако оно вторично: "Нас будут еще больше знать [в мире], если мы сможем организовать нормально эффективность работы науки внутри страны".

Один из участников встречи рассказал главе государства, что сейчас ждет от своих наставников экспертизы его идей, чтобы вести их дальнейшую разработку. "Они [наставники] люди занятые, - заметил Путин и посоветовал, - не ждите, требуйте ответа". "Теперь, я думаю, они будут двигаться в ускоренном порядке", - заключил собеседник президента. "Для этого это и было сказано", - поддержал Путин.