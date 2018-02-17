NatGeo: земляне позитивно воспримут новость о существовании инопланетян

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Исследованием вопроса, как воспримут жители нашей планеты новость о присутствии других разумных существ во Вселенной, занялась группа американских исследователей во главе с Майклом Варнумом из Университета Аризоны.

По данным журнала National Geographic, они подобрали ряд информационных сообщений, затем подвергли их лингвистическому анализу с точки зрения того, вызывают ли формулировки, использованные в материалах, позитивные или негативные эмоции. Среди проанализированных материалов - открытие пульсаров в 1967 году, предполагаемые сигналы из космоса, якобы обнаруженные исследователями из проекта по поиску внеземного разума SETI, утверждения об "окаменелых микробах с Марса", странное мерцание звезды Табби, а также открытие пригодных для существования жизни экзопланет у далеких звезд.

В этих сообщениях по большей части использовались термины, вызывающие позитивные эмоции, отметили исследователи, причем не имело значения, шла ли речь об инопланетных микробах или о космических конструкциях. Такие же результаты дал анализ сообщений о небольшом небесном теле из межзвездного пространства - астероиде Оумуамуа, который летел по гиперболической траектории из района созвездия Лиры и прошел в октябре 2017 года на расстоянии 24 млн км от Земли. Кроме того, исследователи организовали интернет-опрос 500 человек, их ответы были подвергнуты анализу по той же методике, и результаты оказались такими же, как на предыдущих этапах исследования, - реакция была в целом позитивной.

"Конечно же, я бы также предсказал, что если враждебно настроенная армада кораблей появится у Юпитера, то мы не будем испытывать радость в связи с этим", - добавил Майкл Варнум, представляя результаты своего исследования на конференции Американской ассоциации развития науки в Остине (штат Техас).

"С каждым месяцем мы узнаем о все большем числе экзопланет у других звезд, причем на многих из них могут существовать условия, благоприятные для зарождения жизни, - отметил в интервью National Geographic психолог Дуглас Вэкоч, занимающийся составлением межзвездных посланий для проекта Messaging Extraterrestial Project (METI). - Поскольку сообщения об открытии новых экзопланет становятся все более привычными, растет вероятность того, что жизнь является частым явлением во Вселенной. И поэтому сообщение о том, что на Марсе обнаружатся следы жизни, не станет для многих откровением".