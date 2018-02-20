СМИ: человеческие останки возрастом 10 тыс. лет найдены в подводной пещере в Мексике

МЕХИКО, 20 февраля. /ТАСС/. Останки человека, жившего около 10 тыс. лет назад, были обнаружены водолазами в крупнейшей в Мексике - и, возможно, в мире - системе подводных пещер на полуострове Юкатан. Об этом рассказал в понедельник руководитель исследовательского проекта Гильермо де Анда, его слова приводит газета El Universal.

По мнению сотрудника Национального института антропологии и истории, положение останков позволяет предположить, что причиной гибели древнего жителя полуострова стало какое-то "катастрофическое событие". "Кому именно принадлежит скелет, еще предстоит определить, и для этого к проекту присоединится антрополог, чтобы понять, что произошло", - добавил Анда.

При погружениях также были обнаружены алтари и другие сооружения, посвященные богу торговли майя Эк-Чуаху. Согласно примерным подсчетам специалистов, подводная система простирается на 347 км, а число объектов археологического наследия цивилизации майя в ней может исчисляться сотнями.