ТАСС подготовил специальный проект о "Хранилище Судного дня"

ТАСС подготовил специальный проект, приуроченный к 10-летию Всемирного банка семян на Шпицбергене, также известного как "Хранилище Судного дня".

Проект "Выживут только шиповники" отвечает на множество вопросов, связанных с хранилищем, в том числе - зачем человечеству хранить семена на архипелаге за полярным кругом, действительно ли бункер сможет выстоять перед глобальными угрозами, и почему дизайнерская инсталляция на входе в комплекс - это не прихоть архитектора, а дань законодательству Норвегии.

СПЕЦПРОЕКТ Зачем нам "Хранилище Судного дня" И почему оно вряд ли спасет, если он настанет - в спецпроекте ТАСС

Большую часть цифр, приведенных в материале, можно найти в открытой базе данных Северного центра генетических ресурсов (NordGen), которая, однако, достаточно сложна для восприятия. Для проекта таблицы этой базы, содержащие десятки миллионов ячеек с информацией о вкладчиках, были переработаны в простые и доступные форматы: рейтинги, графики и карты, позволяющие, в частности, узнать, на сколько процентов хранилище заполнилось за 10 лет существования, семена каких культур в него вкладывают чаще всего, какие страны наиболее активны в этой деятельности и т. д.

В проекте также можно найти наглядную схему бункера, вырубленного в горе Платобергет, ключевые культуры из его коллекции и даже "сценарии Апокалипсиса", с которыми в теории может столкнуться хранилище.

Всемирное хранилище семян - банк сельскохозяйственных культур мира, расположенный на принадлежащем Норвегии архипелаге Шпицберген. Комплекс предназначен для сохранения наиболее ценных образцов растений в случае глобальных катастроф.