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Студенты ДВФУ предлагают оборудовать малые космические аппараты солнечным парусом

Наука
22 февраля, 4:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, февраля. /ТАСС

Участники проекта уже создали габаритный макет будущего аппарата

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ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) предлагают оборудовать малые космические аппараты солнечным парусом, который поможет ускорять и тормозить спутники. Эта технология поможет решить проблему утилизации космического мусора и минимизировать расходы топлива для перевода спутников с орбиты на орбиту, сообщает в четверг пресс-служба ДВФУ.

"Студенты предлагают оборудовать каждый спутник унифицированным контейнером, который по окончании срока эксплуатации аппарата автоматически раскрывает солнечный парус и вызывает естественное торможение. Так, постепенно снижая высоту орбиты, спутник войдет в атмосферу и сгорит. С другой стороны, парус можно использовать для ускорения аппарата, ловя давление солнечных лучей подобно тому, как работает парус на ветру. Таким образом, постепенно можно увеличить высоту орбиты и даже выйти за пределы поля тяготения Земли", - говорится в сообщении.

Участники проекта, который реализуют в Центре проектной деятельности вуза, уже создали габаритный макет будущего аппарата. Его основные элементы напечатаны на 3D-принтере и сделаны из алюминия. В ближайшее время студенты проработают систему хранения и раскрытия паруса, уточнят математические и численные модели управления им на орбите и начнут создавать конструкцию, электронику и бортовое программное обеспечения для наземных испытаний спутника-демонстратора технологии.

"Важной ступенью развития студенческого проекта может стать участие в международных космических состязаниях инженерных команд NTI Sputnik challenge под эгидой Национальной технологической инициативы. На соревнованиях студенты российских вузов будут создавать кубсаты (малые космические спутники) с парусом, а лучшие получат возможность запустить свой аппарат на орбиту", - отмечает пресс-служба вуза.

Проблема управления малыми спутниками актуальна, так как мировые космические компании постепенно наращивают группировки спутников связи и съемки планеты на околоземной орбите. Согласно прогнозам, до 2025 года там могут появиться тысячи новых аппаратов. Через 5-7 лет после запуска они выйдут из строя и будут представлять опасность для рабочих аппаратов.

В Центре проектной деятельности ДВФУ студенты могут реализовывать собственные проекты или участвовать в существующих, консультантами команд выступают сотрудники вуза, бизнесмены и эксперты ведущих компаний.

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