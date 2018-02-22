Законсервированную антарктическую станцию "Русская" планируют ввести в строй в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Антарктическую станцию "Русская" на побережье земли Мэри Берд, законсервированную 28 лет назад, планируют вновь ввести в строй в 2020 году.

Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель директора Арктического и Антарктического НИИ - руководитель Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин.

"[Корпорация] "Роскосмос" заинтересована в возобновлении в круглогодичном режиме [работы] станции "Русская", которая пока закрыта. В планах правительства с 2020 года увеличение нам финансирования, что позволит расконсервировать станцию "Русская" и начать там работы", - сказал он.

Лукин добавил, что станция была законсервирована в 1990 году. "Она действовала в режиме сезонно-полевой базы, это очень труднодоступный район, но с другой стороны это единственный пункт, который позволяет обеспечить наблюдениями этот огромных тихоокеанский сектор Антарктиды", - отметил собеседник агентства.

Работы по обустройству станции в западной Антарктиде начались в 70-х годах XX века, а открыли станцию в 1980 году. Из-за проблем с бюджетным финансированием в 1990 году было принято решение о консервации станции.

В течение долгого времени руководство Российской антарктической экспедиции пыталось возобновить ее работу, в частности, в 2008 году туда прибыла группа полярников, которая смонтировала оборудование для наблюдений в дистанционном режиме.