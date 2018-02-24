Онищенко назвал поправки Путина в закон о РАН своевременным и эволюционным шагом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Поправки президента РФ Владимира Путина в закон о Российской академии наук (РАН) станут одним из эволюционных шагов в направлении ее становления главным научным учреждением в работе по выведению России в лидеры в новом технологическом укладе, в который вступает глобальная экономика. Об этом заявил в субботу ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАМН Геннадий Онищенко.

Ранее Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым уточняются цели деятельности РАН, ее основные задачи и функции.

"Этим внесением президент утверждает свою последовательную политику, которую он ведет по отношению к Российской академии наук и о которой заявил на 70-й ассамблее ООН, когда впервые заговорил о новом технологическом укладе, а потом дважды повторил в период встречи с академиками", - сказал Онищенко. По его словам, на последней встрече с академиками перед избранием нового президента РАН Путин "поставил задачу, чтобы академия стала главным научным учреждением страны и возглавила ту работу, которую нужно провести, чтобы Россия со своим научным потенциалом в новом технологическом укладе была не просто участником, а одним из главных лидеров этого периода, в который вступает глобальная экономика".

"Эти поправки в действующий закон об академии наук продуманы, обсуждены в академическом сообществе, в рамках Совета по науке и образованию, который президент возглавляет. В этом плане полностью в курсе комитет Госдумы по образованию и науке. Так что, это вообщем-то эволюционный шаг в нужном направлении", - резюмировал Онищенко.

Он отметил, что шестой технологический уклад будет характеризоваться прежде всего развитием синтетической биологии, биотехнологии, цифровой экономики. "Это тот резерв, через который человечество вернется в естественный биологический баланс, из которого вышло 200 лет [назад], когда начала развиваться техносфера", - сказал он.

"И за эти 200 лет в шестом технологическом укладе у нас появился такой шанс. Мы за ближайшие 40-50 лет решим многие задачи с тем, чтобы не улетать на другие планеты , как нам иногда футурологи предлагают - то на Марс переселиться, то на Луну. Мы останемся на этой планете и будем жить в мире с природой. Вот в чем смысл закона президента", - отметил парламентарий.

Своевременные поправки

Отвечая на вопрос о возможных сроках принятия Госдумой президентского законопроекта в трех чтениях, Онищенко подчеркнул, что "вполне может быть", что это произойдет уже в весеннюю сессию. "Эти поправки не требуют каких-то серьезных изменений в других законодательствах, и они очень своевременны. Я думаю, никто не заинтересован держать их", - заявил депутат.

"Поправки достаточно обдуманы и проработаны. Обычно президентские законы проводят максимально возможно, чтобы не нарушать действующий регламент. И в этом сейчас просто есть необходимость", - сказал он.

Законопроект президента

Законопроектом главы государства предусматривается уточнение целей деятельности РАН, ее основных задач и функций, а также полномочий, определенных в федеральном законе "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Поправки предполагают включение в список целей и задач РАН прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и вузов, проведение финансируемых за счет федерального бюджета научных исследований (в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса), разработку и представление в правительство РФ долгосрочной программы фундаментальных научных исследований в стране.

Законодательная инициатива также предусматривает право РАН направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства, вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам публичные слушания.