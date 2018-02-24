РАН получит право проведения исследований за счет бюджета во всех научных сферах

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН), согласно поправкам, внесенным в субботу президентом Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумы, получает дополнительно важные полномочия, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

Законопроект уточняет цели деятельности, задачи, функции и полномочия Российской академии наук. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

"Этот документ - предмет нашей совместной работы с администрацией президента. Мы в январе встречались с Владимиром Владимировичем и обсуждали актуализацию задач РАН. Было согласовано, что мы пойдем двумя шагами: на первом этапе будут внесены корректировки в ФЗ-253, а затем будет начата работа над разработкой специального закона о РАН", - сказал Сергеев.

По его словам, законопроект - первый шаг, в результате которого РАН получает дополнительно важные полномочия. Во-первых, это прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, так как раньше у РАН были только экспертные функции.

"Очень важным является то, что РАН дано право самой проводить научные исследования за счет средств бюджета во всех сферах научной деятельности. Впервые в законе о РАН появилось то, что мы ответственны за возобновление научно-технического задела в области обороны и безопасности", - пояснил Сергеев.

Функции заказчика и международное сотрудничество

Следующее важное обстоятельство, по словам Сергеева, то, что теперь РАН будет не только разрабатывать программу фундаментальных исследований, но и организовывать исследования, то есть фактически станет заказчиком для научных институтов.

Большой блок в новом законопроекте посвящен полномочиям РАН в области международного сотрудничества. В частности, академии даны права на организацию международного обмена, непосредственного участия в международных научных исследованиях и так далее.

Еще один важный момент - уточняется регламент взаимодействия РАН с Федеральным агентством научных организаций.

"В частности, тот вопрос, который вызывает последнее время серьезные протесты значительной части научной общественности - реструктуризация академических учреждений, о чем пишутся письма ("Письмо-400"), подписанные сотнями ученых в адрес президента. Президент услышал возражения ученых. И сейчас все вопросы, связанные с реорганизацией и с сохранением должностей руководителей учреждений, назначением исполняющих обязанности глав институтов будут проводиться только при согласовании с РАН", - пояснил Сергеев.

От поправок к новому закону о науке

После того, как будут внесены поправки в ФЗ-253, по словам Сергеева, начнется работа над новым законом о РАН, согласно которому она получит другой организационно- правовой статус, которого пока нет в гражданском кодексе.

"Я считаю, что это очень важно, что сейчас появляются такие поправки. И второе, важно, что такие поправки вносятся президентом, и учитываются те просьбы, которые сформулированы РАН", - уверен Сергеев.

Закон о РАН должен коммуницировать с новым законом о науке в России. "Сейчас вынесена на обсуждение очередная версия этого закона. Но я думаю, что окончательные решения относительно формулировок и структуры будут приняты уже во второй половине этого года, когда будет работать новое правительство", - сказал президент РАН.