Археологи начали исследования дна Ирландского моря в поисках следов древних поселений

ДУБЛИН, 26 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Группа археологов из университетского колледжа Корка и Технологического института Слайго начали исследования дна Ирландского моря в поисках стоянок древнего человека. Об этом сообщил новостной портал Journal.

Ирландия и Великобритания до завершения последней ледниковой эпохи не были разъединены водой. Около 10-15 тысяч лет назад, когда уровень мирового океана поднялся на 120 метров, под водой оказалась территория, вдвое превышающая площадь сегодняшних США. Окончательное разъединение двух крупнейших островов британского архипелага произошло где-то 8 тысяч лет назад. Дно Ирландского моря представляет собой палеоландшафт с холмами, равнинами и руслами рек. Именно "реки" представляют для ученых наибольший интерес, поскольку места поселений всегда тяготеют к водным артериям, отмечает издание.

"Это очень волнующий для нас момент, поскольку новейшее локационное оборудование позволяет сегодня заглянуть в ранее недоступные области. Это первые подобные исследования в Ирландском море", - сообщил глава экспедиции Джеймс Бонсалл. Он добавил, что подводный ландшафт в этих местах аналогичен Доггерленд (условное название суши, занимавшей южную часть Северного моря). В эпоху мезолита Британские острова и Скандинавия составляли единую территорию, населенную людьми и богатой фауной. В Северном море, как проливе Ла-Манш и Ирландском море рыболовные траулеры нередко поднимают со дна фрагменты костей доисторических животных, а также предметов, связанных с человеческой жизнедеятельностью.