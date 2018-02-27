РАН разработает стратегию обновления приборного парка

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российской академии наук (РАН) нужна отдельная стратегия постепенного обновления приборного парка, для ее разработки будет создана специальная комиссия. Об этом заявил на заседании президиума РАН во вторник руководитель комиссии по развитию научной инфраструктуры Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Ренад Сагдеев.

По его словам, анализ базы научных приборов и установок российских научных организаций, подведомственных ФАНО, показал, что средний возраст прибора на 2018 год превысил 10 лет, а для уникальных научных установок, к которым относится около 7% всего парка (по стоимости) - 30 лет, то есть "все эти установки были сделаны в Советском Союзе".

"Коренное обновление приборного парка невозможно без серьезной государственной поддержки… Конечно, нам нужно подготовить стратегию обновления", - сказал Сагдеев, добавив, что для этого будет создана специальная комиссия.

Он напомнил, что президент РАН Александр Сергеев ранее выступил с инициативой создания фонда обновления оборудования объемом 30 млрд рублей в год - при таком объеме средств "можно за 10 лет пройти полный цикл обновления", считает академик. Предварительный экспресс-сбор заявок от тематических отделений РАН показал, что потребность в восстановлении приборного парка и покупке новых установок оценивается как минимум в 50 млрд рублей.

Комментируя выступление Сагдеева, президент РАН отметил, что при общей балансовой стоимости инструментального парка в РФ в 277 млрд рублей на ремонт и обновление оборудования пока фактически удалось привлечь лишь 244 млн рублей. "Такими темпами мы можем обновиться только в течение 1000 лет, это чудовищные цифры. Понятно, что ситуацию надо самым коренным образом менять", - подчеркнул Сергеев.