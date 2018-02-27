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Рогозин призвал активнее развивать механизмы внедрения отечественных научных разработок

Наука
27 февраля, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что теоретическая наука в России - на высоком уровне, а система образования хорошая, в том числе в сравнении с западной

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил преимущества российской системы образования перед зарубежной, однако посетовал на слабые механизмы внедрения разработок ученых. Речь об этом шла на научно-практической конференции "Роль университетов России в создании научно-технического задела в интересах развития вооружения и оборонно-промышленного комплекса".

"Нам нужно обязательно перекинуть мостик от знаний к реализации, иначе мы потеряем этих людей [ученых], - сказал вице-премьер. - Центры, которые мы создаем, научные центры по реализации идей и идеологии национальной обороны и безопасности страны - это и есть возможность внедрения". "Крайне важно, чтобы результаты в широком смысле интеллектуальной деятельности оставались именно в нашей стране. У нас это самое слабое место - внедрение", - сказал вице-премьер, отметив, что Россия в этом плане находится еще в самом начале пути и ей предстоит многое сделать, чтобы внедрить научные центры в гармоничную систему планирования, разработки и воплощения НИРов и НИОКРов.

Рогозин отметил, что теоретическая наука в России - на высоком уровне, а система образования хорошая, в том числе в сравнении с западной. "Я по-прежнему убежден, что наша система образования лучше, - заявил он. - И во многом нужно вернуться к фундаментальным ценностям, которые всегда были в нашей системе образования, потому что таких математиков, таких физиков никто больше не готовит".

Вице-премьер добавил, что среди молодых специалистов на Западе становится модным приезжать в Россию на стажировки по определенным предметам. "Не готовит та система, которая сложилась на Западе, хороших математиков, но почему-то Силиконовая долина (Кремниевая долина, инновационный кластер в штате Калифорния, США - прим. ТАСС) состоит из наших специалистов, то есть получается что мы вкладываем огромные деньги в подготовку талантов, потом не давая возможность нашим специалистам - умным, толковым, грамотным, лучшим - внедрить, реализовать то, что у них есть в голове. Тем самым мы открываем шлюз для того, чтобы вымывать наш потенциал за рубеж", - предостерег он.

Вице-премьер призвал преломить эту тенденцию и предложил обсуждать не только то, как стимулировать дальнейшее научное развитие нового поколения, но и как претворять в жизнь идеи ученых, тем самым отвечая на цивилизационные вызовы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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