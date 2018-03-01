Путин: научная инфраструктура РФ будет одной из самых мощных и эффективных

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что задел прошлых лет и новые проекты современных исследовательских установок позволят России создать одну из самых мощных и эффективных в мире научных инфраструктур.

"Опираясь на заделы прошлых лет, в том числе в исследовательской инфраструктуре, нам нужно выходить на принципиально новый уровень. В Гатчине и Дубне уже реализуются проекты современных исследовательских установок класса "мегасайенс", недавно на совете по науке и образованию принято решение создать мощный синхротронный ускоритель в новосибирском Академгородке и ускоритель нового поколения в подмосковном Протвино. В результате российская исследовательская инфраструктура будет одной из самых мощных и эффективных в мире", - заявил глава государства в послании Федеральному собранию РФ.

Он отметил, что использование этой инфраструктуры даст научным коллективам и высокотехнологичным компаниям "серьезные конкурентные преимущества", например, в разработке новых лекарств и материалов. "И, конечно, такая инфраструктура, амбициозные научные проекты будут притягивать наших соотечественников и ученых из других стран. В этой связи нужно оперативно сформировать правовую основу для работы в России международных исследовательских коллективов", - сказал Путин.

"Роль РАН и академических институтов в технологическом развитии страны - ведущая роль",- сказал президент. Он предложил облегчить процедуру предоставления гражданства РФ для привлечения талантливых ученых из-за рубежа.

Ранее 8 февраля Путин на встрече со студентами в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН напомнил, что за последние годы в 3,7 раза увеличено финансирование научной сферы. Кроме того, государство старается создать условия для развития науки. В частности, он напомнил о системе мегагрантов.