Путин пообещал открыть в РФ три крупных математических центра

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал открыть в стране три новых математических центра - в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи, чтобы закрепить математическое преимущество страны в эпоху цифровых технологий.

"Необходимо закрепить преимущество отечественной математической школы, это сильное конкурентное преимущество в эпоху цифровой экономики. Площадками для такой работы станут и международные математические центры. Они действуют уже в Казани и Новосибирске. В рамках принятых решений мы откроем их в Петербурге, Москве и дополнительно в Сочи", - сказал Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Президент подчеркнул, что российская молодежь уже доказывает свое лидерство в науке и в других сферах.