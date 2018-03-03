Четвертая сессия постоянно действующей конференции научных работников пройдет 27 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Четвертая сессия постоянно действующей конференции научных работников России состоится 27 марта в Физическом институте им. П. Н. Лебедева (ФИАН РАН) в Москве, сообщается на сайте конференции.

"Сессия пройдет 27 марта, вторник, 10:00, в конференц-зале ФИАН", - говорится в сообщении.

Первая сессия конференции прошла в 2013 году после начала масштабной реформы РАН. С тех пор сессии созываются для обсуждения резонансных изменений в работе ученых и научных институтов страны. По итогам работы сессий составляется резолюция, которую ученые рассылают в профильные ведомства.

Инициатором проведения четвертой конференции стали члены авторитетного научного клуба "1 июля".

"Избраны новый президент и новый президиум Российской академии наук (РАН). Президиум проводит работу по изменению статуса РАН и пытается получить больше полномочий по контролю за научной деятельностью институтов", - говорится в сообщении на сайте конференции научных работников. Кроме того, темами обсуждения на сессии станут разрабатываемый новый закон о науке и вопрос о специальном законе о РАН.

Клуб "1 июля" - неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН, заявивших об отказе признать ликвидацию РАН и вступать в новую Академию наук, учреждаемую вместо нее согласно законопроекту "О Российской академии наук...", поскольку считают эту идею разрушительной для российской науки.

Третья сессия Конференции научных работников прошла в 2015 году. В ней приняли участие более 1000 научных работников, еще более 4000 человек следили за ее прямой трансляцией в интернете. В итоговой резолюции ученые отметили ряд негативных последствий, к которым привела реформа РАН. В частности, повышение бюрократической нагрузки, неравномерное распределение финансирования среди научных институтов и ряд других.