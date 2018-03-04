Эксперт: Китай планирует создать сверхмощный квантовый компьютер к 2022 году

ПЕКИН, 4 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев, Даниил Смирнов, Андрей Кириллов/. Китай планирует создать сверхбыстрый квантовый компьютер мощностью 50 кубитов к 2022 году. Об этом сообщил в субботу журналистам делегат 1-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва, член Академии наук Китая, ведущий квантовый физик КНР Пань Цзяньвэй.

"Перед нами поставлена очень четкая цель, которую мы надеемся выполнить, - создать в ближайшие пять лет компьютер мощностью 50 кубитов", - заявил он.

По словам ученого, минувшие пять лет стали "беспрецедентным "золотым периодом" в развитии китайских инновационных технологий". "Я уверен, что в дальнейшем нам удастся добиться еще более значительных свершений в области науки и техники", - подчеркнул Пань Цзяньвэй.

В мае прошлого года физик объявил, что его команде удалось создать прототип компьютера, работающий в 24 тыс. раз быстрее, чем все имеющиеся передовые аналоги в мире. На этот раз он отметил, что эпоха "доминирования кванта", к которой человечество стремится 20 лет, может наступить уже в ближайшее пятилетие.

Квантовый компьютер - одна из самых обсуждаемых тем в науке за последние годы. Это гипотетическое устройство на стыке информационных технологий и квантовой физики, самого сложного раздела теоретической физики - одно из наиболее перспективных направлений развития вычислительной техники.

В современных компьютерах единицей информации является бит, который может находиться в одном из двух возможных положений - ноль или единица. Единица информации в квантовом компьютере - кубит - в свою очередь может находиться в суперпозиции, т. е. быть и нулем, и единицей одновременно. Это позволяет значительно ускорить вычисления, сделать решаемыми задачи, которые недоступны для современных суперкомпьютеров.