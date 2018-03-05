Глава РФФИ: грантовое финансирование помогло эффективной концентрации научных усилий

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию подтвердило, что государственная политика по концентрации сил фундаментальной науки на перспективных векторах принесла результат. Об этом ТАСС заявил председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) академик Владислав Панченко.

Он напомнил высказывание президента о том, что новейшие системы вооружения в России могут "успешно разрабатываться и производиться только государством с высочайшим уровнем фундаментальной науки и образования, мощной исследовательской, технологической, промышленной, кадровой базой".

"Не секрет, что фундаментальная наука в России пережила, а частично и переживает еще, далеко не легкие времена. Однако и в самые трудные времена государство выделяло возможные средства, чтобы поддержать научный потенциал страны, сохранить перспективные исследования, обеспечить задел для дальнейшего развития", - пояснил свою мысль Панченко и сослался на 25-летнюю историю РФФИ. Именно через него государство оказывало фундаментальным научным исследованиям "достаточно действенную финансовую поддержку", отметил он.

Глава РФФИ подчеркнул, что такая поддержка осуществлялась "не огульно, а на основе многоступенчатого экспертного отбора". "В результате гранты получали только те работы, которые экспертным сообществом были признаны действительно значимыми, перспективными, прорывными. Причем состоит это экспертное сообщество из самих же ученых, признанных и авторитетных исследователях в своих областях".

"Было немало выражений недовольства, было немало стонов о том, что фундаментальная наука гибнет без государственного финансирования, что гранты - это не для нее, что погоня за грантами только отвлекает порядочного ученого от его работы, - напомнил академик. - Но на самом деле государственное финансирование никуда не исчезало. Оно лишь сменило форму: чтобы получить средства на исследования, ученым нужно было сначала доказать ценность своей работы. И если таковая проявлялась, то государство всемерно поддерживало работы ученых".

Как результат, произошла "концентрация сил на важнейших направлениях, дающая синергетический эффект и уже приносящая реальные плоды". Прежде всего это заметно в междисциплинарных исследованиях, отметил он.