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Умер биолог и лауреат Нобелевской премии по медицине Джон Салстон

Наука
10 марта, 2:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Ученый скончался в возрасте 75 лет

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Джон Салстон

Джон Салстон

© AP Photo/Adam Butler, File

ТАСС, 10 марта. Британский биолог, генетик и лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2002 года Джон Салстон скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на Институт Сенгера, центр исследования генома.

"Мы глубоко скорбим о смерти профессора сэра Джона Салстона, основателя и директора Института Сенгера. Он был великим провидцем в науке и лидером, который внес в нее исторический вклад", - цитирует канал заявление центра.

Джон Эдвард Салстон родился 27 марта 1942 года. Окончил Кембриджский университет в 1963 году, директором Института Сенгера был с 1992 по 2000 год. В 2002 году вместе с Робертом Хорвицем и Сиднеем Бреннером получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытия в области генетического регулирования развития человеческих органов. Являлся членом Лондонского королевского общества по распространению знаний о природе - ведущего научного общества Великобритании.

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