Умер биолог и лауреат Нобелевской премии по медицине Джон Салстон

ТАСС, 10 марта. Британский биолог, генетик и лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2002 года Джон Салстон скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на Институт Сенгера, центр исследования генома.

"Мы глубоко скорбим о смерти профессора сэра Джона Салстона, основателя и директора Института Сенгера. Он был великим провидцем в науке и лидером, который внес в нее исторический вклад", - цитирует канал заявление центра.

Джон Эдвард Салстон родился 27 марта 1942 года. Окончил Кембриджский университет в 1963 году, директором Института Сенгера был с 1992 по 2000 год. В 2002 году вместе с Робертом Хорвицем и Сиднеем Бреннером получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытия в области генетического регулирования развития человеческих органов. Являлся членом Лондонского королевского общества по распространению знаний о природе - ведущего научного общества Великобритании.

Sir John Sulston, the Nobel-prize winning scientist who led efforts to sequence the human genome, has died aged 75 https://t.co/AC6KOrNrO7 — Sky News (@SkyNews) 9 March 2018