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Китай объявил о начале разработок стандарта мобильной связи 6G

Наука
10 марта, 13:18 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Зоя Русинова

Министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй подчеркнул, что развитие "интернета вещей" должно осуществляться одновременно с расширением возможностей технологий мобильной связи

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Министр промышленности и информатизации Мяо Вэй

Министр промышленности и информатизации Мяо Вэй

© VCG/Getty Images

ПЕКИН, 10 марта. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Ученые Китая приступили к разработкам стандарта связи шестого поколения. Об этом на полях первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва сообщил министр промышленности и информатизации Мяо Вэй.

"В конце прошлого года ученые КНР инициировали разработки в области нового стандарта связи 6G, - сказал он. - Развитие "интернета вещей" должно осуществляться одновременно с расширением возможностей технологий мобильной связи".

По словам министра, "быстрый технологический рост обеспечивает не только возможность общения между людьми посредством мобильной связи, но и взаимодействие между человеком и машиной, а также между машинами непосредственно". "Это будущее человечества, - продолжил Мяо Вэй. - Желание быть подготовленным к нему - одна из причин активных работ в области мобильной связи".

Глава ведомства отметил, что отдельные направления "интернета вещей", в частности производство и применение беспилотных транспортных средств, потребуют некоторого времени, прежде чем смогут стать достоянием общественности. "Наш главный приоритет - обеспечение безопасности", - пояснил Мяо Вэй.

Он также добавил, что одной из ключевых задач осуществления разработок и развития нового поколения связи является "всеобщая машинизация". По его словам, эта тенденция необратима - все больше рабочих задач делегируется от человека к машине.

Телекоммуникации Китая

"Интернет вещей" (Internet of Things) - концепция, которая предполагает подключение к единой сети различных устройств со встроенными датчиками, в том числе бытовых, что должно максимально упростить решение повседневных задач, облегчить процесс обмена данными, полностью или частично исключив участие человека. Согласно плану правительства КНР, масштабы рынка "интернета вещей" Поднебесной к 2020 году превысят отметку в 4 трлн юаней (более $610 млрд).

В настоящее время Китай также активно работает над технологией стандарта связи 5G. Крупнейшие местные операторы со своими партнерами, в числе которых компания Huawei и корпорация ZTE, занимаются разработкой и испытаниями базовых станций и различных устройств под стандарт связи пятого поколения. Он повысит скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.

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