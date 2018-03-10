Россия подпишет новое соглашение с CERN в 2018 году

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) будет подписано в 2018 году, оно зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобрнауки.

"В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и CERN, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке", - сказали в пресс-службе.

Также в новом соглашении предполагается оговорить участие CERN в строительстве научных установок в России класса "мегасайнс", добавили в пресс-службе. "Проект соглашения проходит процедуру согласования. В первой половине года проект будет рассмотрен на международном совете CERN и затем документ будет подписан. В результате Россия значительно повысит свой уровень участия в крупнейшей международной исследовательской организации в области ядерной физики", - подчеркнули в Минобрнауки.

Там также напомнили, что сотрудничество России и CERN насчитывает около 60 лет плодотворного взаимодействия, действующее соглашение было подписано в 1993 году.

"С тех пор изменились статус и название организаций, которые подписывали договор, изменилось законодательство и наполнение экспериментов, обсуждавшихся при подписании. В 2017 году достигнуто соглашение между CERN и Минобрнауки России о подписании нового соглашения о сотрудничестве, которое дает России особый статус по участию в экспериментах. Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия, чем ассоциированное членство в организации. Именно поэтому Россия отозвала свою заявку об ассоциированном членстве", - заключили в пресс-службе.