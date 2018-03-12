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Археологи нашли под Псковом около 20 торговых печатей Ганзейского союза XIII века

Наука
12 марта, 13:35 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 12, марта. /ТАСС

Найденные артефакты принадлежали купцам, приезжавшим с территорий современных Бельгии, Франции и Нидерландов

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ПСКОВ, 12 марта. /ТАСС/. Археологи обнаружили под Псковом около 20 свинцовых торговых пломб, которыми пользовались купцы Ганзейского союза в XIII веке. Об этом сообщила ТАСС старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Елена Салмина.

"Мы работали на Мстиславском раскопе в Пскове. Оттуда подняли около двух десятков свинцовых пломб. В основном это XIII век. Они [пломбы] принадлежат западноевропейским купцам, приезжавшим в Псков с территорий современной Бельгии, Франции, Голландии. Это подтверждает, что между Псковом и Ганзой была активная торговля", - пояснила Салмина.

Собеседница агентства также добавила, что одна из последних находок, - это свинцовая торговая пломба, на обороте которой изображена лилия - ганзейский купеческий знак. Псковские археологи считают, что так свою продукцию маркировали торговцы сукном из Фландрии, из города Турне.

По словам Салминой, раскопки завершились, с найденными артефактами работают реставраторы. "Возможно, в ближайшее время из добытых вещей при реставрационной расчистке появятся еще какие-то новые печати, подтверждающие связь Пскова и Ганзы", - сказала представитель центра.

Ганзейский союз существовал с XII по XVII век. В эпоху своего расцвета, в XIII веке, он был мощным торговым объединением европейских городов. В него входили также русские земли, в частности, Псков и Великий Новгород. Они экспортировали в Европу меха и воск.

В 2019 году Псков готовится принять у себя 39-е Международные Ганзейские дни, в рамках которых планируют провести Ганзейский экономический форум, ярмарки средневековых ремесел. Организационный комитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

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