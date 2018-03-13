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Ученые из Томска и Токио открыли новый вид ядовитой рыбы фугу

Наука
13 марта, 8:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

За последнее десятилетие у берегов Сахалина также обнаружили и другие нехарактерные для этого региона виды рыб

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ранее неизвестная особь рыбы фугу (ядовитый вид рыбы, который считается в Японии деликатесом), которую обнаружили ученые биологического института Томского государственного университета (ТГУ) в акватории Сахалина, получила название "узорчатая рыба-собака". Подтвердить открытие томского ученого помог куратор ихтиологической коллекции Национального музея природы и науки в Токио, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"Ученый Биологического института ТГУ Юрий Дылдин обратился за консультацией к своему коллеге из Токио Кейчи Мацууре для проверки принадлежности найденной рыбы к новому виду, которую, как показала проверка, ранее ошибочно относили к другому виду. Причудливое название новый вид рыбы фугу получил из-за яркого окраса - тело рыбы светло-коричневого цвета, покрытое множеством белых пятен", - рассказали ТАСС в пресс-службе ТГУ.

По словам собеседника агентства, в последнее десятилетие у берегов острова появились и другие нехарактерные для Сахалина виды рыб, например, акулы и скаты, которые традиционно обитают в гораздо более теплых водах. Ученые связывают это либо с теплыми ответвлениями течения, которые меняют свое направление и приводят новых рыб к Сахалину, либо этому способствуют изменения климата, которые вызывают "перезагрузку" видового состава в поверхностных водах в летний период.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ, результаты совместных исследований ученые опубликовали в престижном научном журнале бюллетене Национального музея природы и науки.

Термин фугу в Японии используют для обозначения нескольких рыб семейства иглобрюхих, в печени и некоторых других внутренних органах которых находится смертельный яд. Однако правильно приготовленную такую рыбу считают деликатесным блюдом.

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