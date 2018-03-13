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Томские ученые нашли способ быстрого получения оксида железа для поглощения излучения

Наука
13 марта, 9:33 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 13, марта. /ТАСС

По данным разработчиков, нанопорошок получается из дешевого сырья за миллисекунды, в то время как у научных коллективов из Японии и Чехии подобные работы могут занимать до недели

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ТОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Группа ученых из Томского политехнического университета (ТПУ) нашла способ, как быстро получать нанопорошки оксида железа, которые способны практически полностью поглощать электромагнитное излучение. Такие порошки могут применяться для обработки военной техники и устранения помех, сообщил во вторник ТАСС доктор технических наук, профессор отделения электроэнергетики и электротехники инженерной школы энергетики ТПУ Александр Сивков.

"Наноразмерные частицы синтезируются в электродинамическом ускорителе при температуре в несколько тысяч градусов и при гиперзвуковых скоростях в несколько километров в секунду за короткое время. Одно из направлений - получение оксида железа, который широко применяется в качестве поглотителя электромагнитного излучения. Такой нанопорошок может применяться, например, в технологии создания невидимых тел "стелс", чтобы сделать невидимым объект для радиолокационного обнаружения, а также для экранирования высокочастотного электромагнитного излучения и устранения помех", - рассказал Сивков.

По словам ассистента отделения электроэнергетики и электротехники инженерной школы энергетики ТПУ Ивана Шаненкова, нанопорошок оксида железа получается из дешевого сырья за миллисекунды.

"Из дешевых исходных материалов, вроде металлической водопроводной трубы и газообразного кислорода, мы научились получать нанопорошки оксида железа различного фазного состава буквально за 1 миллисекунду, в то время как у других научных коллективов из Японии и Чехии подобные работы могут занимать от одного дня до трех, а иногда даже неделю", - отметил он. Еще один вариант применения порошка - покрытие кабельных линий, что позволит снизить риск потери пакетов данных.

По словам ученого, конечную стоимость порошка пока трудно определить, однако исходные материалы для его производства отличаются низкой ценой. Сейчас ученые планируют исследовать применение разработки в дактилоскопии (снятии отпечатков пальцев), что позволить с высокой точностью определять отпечатки пальцев на труднодоступных поверхностях вроде полиэтилена.

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