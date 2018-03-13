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Ямальские археологи представили в Архангельске опыт исследования древних находок

Наука
13 марта, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Всего в ЯНАО насчитывается более 500 археологических памятников

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Археологи Научного центра изучения Арктики представили на конференции в Архангельске опыт изучения древних и средневековых находок, обнаруженных в ходе раскопок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Исследования позволили определить, как развивались торговые связи в регионе, и какими заболеваниями страдали его жители, сообщили во вторник в пресс-службе научного центра.

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"Ямальские ученые приняли участие в международной конференции, прошедшей в Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета. На секции, посвященной вопросам истории, археологии и культурной географии прибрежных районов Арктики и Субарктики, старший научный сотрудник Андрей Плеханов проинформировал о находках, сделанных в полевой сезон 2017 года, и аналитических исследованиях, проведенных по результатам археологических раскопок", - говорится в сообщении.

По словам ученых, работа археологов помогает по-новому осветить бесписьменную, но богатую событиями древнюю и средневековую историю современной территории ЯНАО. "Получены новые знания о развитии традиционных культур и типов хозяйства: оленеводства и рыболовства, о том, какие торговые связи существовали на севере Западной Сибири, и какими заболеваниями страдали предки современных ямальцев", - уточнили в пресс-службе.

Научный центр изучения Арктики создан в Салехарде (ЯНАО) в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.

Ранее заведующая сектором археологии Научного центра изучения Арктики Наталья Федорова сообщила, что всего в ЯНАО насчитывается более 500 археологических памятников, которые являются единственным источником знаний о древней и средневековой истории региона.

Одним из наиболее крупных является комплекс "Зеленый Яр" на пойменном острове вблизи поселка Зеленый Яр. Его обнаружили в 1997 году в ходе работ российско-американской экспедиции по проекту "Живой Ямал", раскопки начались в 1999 году, за 1999-2002 годы вскрыли 35 погребений, а в период с 2013-2017 годы - 47 захоронений.

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