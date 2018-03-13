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Ученые обнаружили более 500 различных генов, определяющих интеллект человека

Наука
13 марта, 19:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, марта. /ТАСС

Также было установлено, что за развитие умственных способностей в человеческом геноме отвечают 187 определенных областей

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Материал из 1 страницы
© EPA/MARCUS BRANDT

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Ученые из Эдинбургского, Саутгемптонского и Гарвардского университетов установили, что в ДНК человека существует 538 генов, которые в той или иной мере определяют уровень интеллекта человека. Результаты исследования опубликованы в британском научном журнале Nature.

В ходе научной работы специалисты изучили ДНК 240 тыс. человек. Материал они брали из биобанка Великобритании, в котором содержится генетический материал более полумиллиона британцев. В результате были установлены не только конкретные гены интеллекта, но и то, что в человеческом геноме существует 187 определенные области, которые отвечают за развитие интеллектуальных способностей.

Ученым в некоторых случаях даже удавалось определять IQ (коэффициент интеллекта) человека, рассматривая лишь его ДНК, но, как предупреждают исследователи, эта техника определения IQ по ДНК еще не доведена до совершенства, и результаты могут быть иногда ложными.

"Нам удалось обнаружить большое количество генов, связанных с интеллектом, - заявил главный автор исследования Дэвид Хилл из Эдинбургского университета. - Но самое главное заключается в том, что нам удалось установить, что генетическое разнообразие объясняет разницу в интеллекте разных людей, нам даже удалось установить IQ человека, используя лишь его генетический материал".

Обнаруженные учеными гены интеллекта также влияют и на другие характеристики человеческого организма. Так, к примеру, ген, отвечающий за способность к обучению, может одновременно быть и определяющим фактором, влияющим на продолжительность жизни.

В прошлом году, группа европейских ученых также обнаружила гены интеллекта, однако, лишь в количестве 52. Но стоит отметить и то, что выборка была также меньше и составляла около 80 тыс. человек.

На данный момент в научном сообществе существуют различные точки зрения по поводу того, чем все-таки определяется интеллект. Большинство ученых полагает, что от 50 до 80% человеческого интеллекта наследуется от родителей и определяется именно генетикой, а оставшаяся часть уже зависит от уровня образования и достатка, экологии и других жизненных обстоятельств.

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