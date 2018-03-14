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Ученые предупредили, что выброс плазмы на Солнце может привести к слабой магнитной буре

Наука
14 марта, 8:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Уточняется, что буря затронет районы Земли, расположенные севернее 60 градусов широты

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© NASA/JPL-Caltech/GSFC

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Предупреждение о предстоящей в среду и в четверг геомагнитной буре распространил Центр предсказаний космической погоды при американском Национальном управлении по вопросам океана и атмосферы. По оценке сотрудников центра, геомагнитная буря относится к категории G-1, то есть будет слабой. Она затронет районы Земли, расположенные севернее 60 градусов широты, где будут заметны полярные сияния.

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Среди возможных последствий геомагнитной бури эксперты указывают на нарушения слабо защищенных электросетей. На деятельность спутников связи и навигации влияние бури, как ожидается, будет слабым.

Причиной возникновения геомагнитной бури, как сообщил во вторник интернет-портал Space.com, стала появившаяся на Солнце корональная дыра, откуда произошел выброс плазмы в межпланетное пространство. При взаимодействии этого потока заряженных частиц с магнитным полем Земли в нем происходят возмущения и возникают полярные сияния.

Обычно полярные сияния могут наблюдать лишь те, кто находится в так называемых авроральных овалах: их центры расположены в районе магнитных полюсов, а диаметр достигает 3 тыс. км при слабой солнечной активности. Когда же активность Солнца возрастает, полярные сияния можно наблюдать на 20-25 градусов южнее или севернее границ их обычного появления.

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