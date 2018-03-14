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Экс-президент РАН: многие люди заинтересовались наукой благодаря трудам Хокинга

Наука
14 марта, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Владимир Фортов добавил, что со смертью физика мир потерял одного из самых узнаваемых ученых

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Владимир Фортов

Владимир Фортов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мир с кончиной британского физика Стивена Хокинга, ушедшего из жизни в возрасте 76 лет, потерял одного из самых узнаваемых ученых. Об этом заявил ТАСС экс-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов.

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Биография Стивена Хокинга

"С его уходом из жизни мир потерял одного из самых узнаваемых ученых. Хокинг занимал кафедру, которой в свое время заведовал Исаак Ньютон. Его исследование черных дыр - это красивая научная работа, объясняющая природу черных дыр. Он написал ряд книг, ставших очень популярными, к примеру "Краткая история времени", и многие люди стали интересоваться наукой благодаря его трудам", - сказал Фортов.

Он добавил, что встречался с Хокингом несколько раз в США и два раза в Великобритании.

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