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Ученый: Хокинг был выдающимся физиком, мечтавшим объяснить мир

Наука
14 марта, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Стивен Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Физик-теоретик Стивен Хокинг постоянно думал о науке и мечтал получить математическое объяснение устройства мира, рассказал ТАСС главный научный сотрудник Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау Алексей Старобинский, лично знавший английского ученого с 1973 года.

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Биография Стивена Хокинга

Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. Об этом со ссылкой на семью ученого сообщила газета The Guardian.

"Это действительно был выдающийся ученый… Из-за произошедшего с ним несчастья его физические возможности были ограничены, в некотором смысле он поэтому сосредоточился полностью на науке, он постоянно об этом думал. Его мечтой было из простого принципа не просто объяснить на словах, а именно рассчитать все то, что мы видим сейчас - это амбициозная задача, не буквально, но очень близко к этому у него получилось", - сказал Старобинский.

Ученый напомнил, что Хокинг работал в области теоретической физики, квантовой и классической гравитации и космологии наравне, например, с такими крупными советскими и мировыми учеными, как Яков Зельдович и Виталий Гинзбург. Старобинский отметил, что своей лучшей работой Хокинг считал исследование 1974 года о рождении частиц невращающимися черными дырами - из-за этого процесса, который впоследствии назвали "излучением Хокинга", черная дыра может потерять всю свою массу и испариться полностью.

Неожиданное открытие

Заведующий отделом экспериментальной физики Института ядерных исследований РАН, академик Игорь Ткачев согласился с тем, что главным результатом работы Хокинга было открытие излучения черных дыр, которое носит его имя.

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"Это совершенно неожиданное было открытие. Все думали, что изолированная черная дыра просто поглощает все, и ее совершенно не видно, никак невозможно обнаружить, а оказалось, что есть взаимосвязь между квантовой механикой и общей теорией относительности, которая приводит к тому, что черная дыра "светит", как черное тело. Это фундаментальный результат, один из самых важных в теории относительности и квантовой теории поля, поменявший наши представления об устройстве мира", - рассказал ТАСС Ткачев.

По словам ученого, Хокинг неоднократно и "с удовольствием" приезжал в Советский Союз на семинары по квантовой гравитации. "Помимо собственно работ научных, наши обсуждения с ним, несмотря на то, что он уже был в кресле и общался через компьютер, были очень важными. Он сразу понимал глубину идеи, что правильно, что неправильно", - отметил Ткачев, присутствовавший на этих семинарах.

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