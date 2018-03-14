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Васильева: доля публикаций ученых РФ в научных журналах превысила целевые показатели

Наука
14 марта, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Доля публикаций российских ученых в мировых научных журналах составила на конец прошлого года 2,67%

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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

© Анна Исакова/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Доля публикаций российских ученых в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, составила на конец прошлого года 2,67%, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на расширенном заседании коллегии министерства в среду.

Согласно ранее установленным целевым показателям, доля публикаций российских ученых в мировых научных журналах должна достигать 2,44%.

"Этот показатель выполнен в полном объеме - доля публикаций российских исследований достигла 2,67%", - сказала Васильева, добавив, что цифры говорят сами за себя.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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