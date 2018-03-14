ЕКА: Хокинг показал миру, что для воплощения мечты не существует преград

ТАСС, 14 марта. Европейское космическое агентство (ЕКА) почтило память британского ученого-теоретика Стивена Хокинга, отметив, что его целеустремленность служила для многих примером. Соответствующую запись организация разместила в своем Twitter в среду.

"Мы вспоминаем всемирно известного физика Стивена Хокинга, который показал нам, что для воплощения мечты не существует никаких преград. В наших мыслях мы вместе с его семьей", - написала ЕКА.

"Космос, вот и я!", - приводит она в той же записи слова Хокинга, произнесенные им во время полета на модифицированном самолете Boeing 727, предназначенном для имитации состояния невесомости. На прикрепленной к записи фотографии ученый парит в воздухе в окружении специалистов проекта Zero Gravity. Это было в 2007 году, когда он впервые озвучил желание отправиться в космос и тогда его активно поддерживал владелец компании Virgin Group Ричард Брэнсон. В марте 2017 года Хокинг говорил, что Брэнсон предложил ему место в туристическом суборбитальном космическом корабле Virgin Galactic, однако начала коммерческих полетов ученый так и не дождался.

Стивен Уильям Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет. В 1963 году у него был диагностирован амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.

“Remember to look up at the stars...” Remembering world renowned physicist Stephen Hawking, who showed us there are no limits to achieving our dreams. Our thoughts are with his family. (Image: ESA/Hubble & NASA) pic.twitter.com/Jc0Rz6cHUl — ESA Science (@esascience) 14 March 2018