Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕКА: Хокинг показал миру, что для воплощения мечты не существует преград

Наука
14 марта, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Ученый умер в среду в возрасте 76 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 марта. Европейское космическое агентство (ЕКА) почтило память британского ученого-теоретика Стивена Хокинга, отметив, что его целеустремленность служила для многих примером. Соответствующую запись организация разместила в своем Twitter в среду.

Смотрите также
Стивен Хокинг

Биография Стивена Хокинга

"Мы вспоминаем всемирно известного физика Стивена Хокинга, который показал нам, что для воплощения мечты не существует никаких преград. В наших мыслях мы вместе с его семьей", - написала ЕКА.

"Космос, вот и я!", - приводит она в той же записи слова Хокинга, произнесенные им во время полета на модифицированном самолете Boeing 727, предназначенном для имитации состояния невесомости. На прикрепленной к записи фотографии ученый парит в воздухе в окружении специалистов проекта Zero Gravity. Это было в 2007 году, когда он впервые озвучил желание отправиться в космос и тогда его активно поддерживал владелец компании Virgin Group Ричард Брэнсон. В марте 2017 года Хокинг говорил, что Брэнсон предложил ему место в туристическом суборбитальном космическом корабле Virgin Galactic, однако начала коммерческих полетов ученый так и не дождался.

Стивен Уильям Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет. В 1963 году у него был диагностирован амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Стивен Хокинг
Персоны
Хокинг, Стивен
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
2
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Биография Олега Табакова
5
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
6
Конгресс США может поднять вопрос о новых санкциях против России из-за отравления Скрипаля
7
Суд Киева обязал расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама