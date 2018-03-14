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В Госдуме заявили, что к новому законопроекту о науке имеется много замечаний

Наука
14 марта, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Депутат Вячеслав Никонов добавил, что документ нуждается в доработке

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Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Новый законопроект о науке, который находится на рассмотрении Госдумы, нуждается в доработке, так как к нему имеется много замечаний. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов на расширенном заседании коллегии Минобрнауки.

"Могу сказать, что отношение к законопроекту плохое. Замечаний очень и очень много. И мое глубочайшее убеждение, что в таком виде, в котором он представлен, у него нет шансов на принятие. Над ним надо еще поработать и учесть мнения, которые высказывают Российская академия наук, ведущие вузы, ведущие ученые", - сказал Никонов.

Федеральный закон "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно-технической политике". Разработчиком закона является Министерство образования и науки.

Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон "сырым". В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

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Никонов, Вячеслав Алексеевич
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