В Госдуме заявили, что к новому законопроекту о науке имеется много замечаний

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Новый законопроект о науке, который находится на рассмотрении Госдумы, нуждается в доработке, так как к нему имеется много замечаний. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов на расширенном заседании коллегии Минобрнауки.

"Могу сказать, что отношение к законопроекту плохое. Замечаний очень и очень много. И мое глубочайшее убеждение, что в таком виде, в котором он представлен, у него нет шансов на принятие. Над ним надо еще поработать и учесть мнения, которые высказывают Российская академия наук, ведущие вузы, ведущие ученые", - сказал Никонов.

Федеральный закон "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно-технической политике". Разработчиком закона является Министерство образования и науки.

Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон "сырым". В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.