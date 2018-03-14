Фурсенко уверен, что утечки умов из России сейчас нет

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Утечки из России ценных кадров в области науки и технологий на сегодняшний день уже нет. Более того, многие из тех, кто вернулся, заявляют, что в России больше возможности для реализации, чем в других странах, сказал журналистам помощник президента России Андрей Фурсенко в кулуарах Всероссийского форума "Россия - страна возможностей".

"Утечки умов в том виде, в котором об этом любят говорить, давным-давно нет. Есть определенная мобильность кадров: ребята уезжали, ребята возвращаются, и те, кто возвращаются, говорят, что тут возможностей больше, чем в других странах. Да, для того чтобы убедиться в этом, пришлось съездить", - сказал Фурсенко.

По его словам, сегодня все больше молодых ученых принимают решение никуда не уезжать из России.

Фурсенко подчеркнул, что для успешной карьеры в России сегодня существуют все возможности. Главное, по его словам, учиться и работать. "Надо учиться, надо работать и надо не жалеть время на формулирование целей - на поиск, на четкую формулировку, потому что, когда есть конкретно поставленная цель, когда ты в нее поверил, я думаю, что шансы реализовать очень высокие", - сказал он.

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве на ВДНХ с 13 по 16 марта, в нем задействованы участники 13 проектов, входящих в открытую одноименную платформу, созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина. В первом форуме примут участие более 6 тыс. представителей всех проектов из различных регионов России: творческая молодежь, активисты и лидеры школьного самоуправления, представители волонтерских объединений, лидеры молодежных некоммерческих организаций, начинающие предприниматели и специалисты разных сфер деятельности. Цель форума - развитие сообщества перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.