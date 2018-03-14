Глава РАН: время противоречий между академией и Минобрнауки закончилось

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Отношения между Российской академией наук (РАН) и представителями Министерства образования и науки в последние годы кардинально изменились, теперь структуры плотно сотрудничают.

Об этом сообщил глава РАН Александр Сергеев на расширенном заседании коллегии Минобрнауки в среду.

"Мы работаем фактически в режиме еженедельных личных встреч, контактов, и с Ольгой Юрьевной [Васильевой], и с Григорием Трубниковым. И я должен сказать, что в этом отношении ситуация кардинально отличается от той, которая сложилась у нас в 2012-2016 годах, когда отношения скорее можно было характеризовать словами из эпохи холодной войны, чем конструктивного сотрудничества", - сказал глава РАН.

По слова Сергеева, у РАН и министерства много совместной деятельности и планов на будущее.