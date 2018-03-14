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Шведский эксперт объяснил, почему Хокинг так и не получил Нобелевскую премию

Наука
14 марта, 16:13 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 14, марта. /ТАСС

Это, в частности, связано с тем, что премия присуждается за конкретное научное открытие

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Стивен Хокинг

Стивен Хокинг

© EPA-EFE/ANDY RAIN

СТОКГОЛЬМ, 14 марта. /ТАСС/. Английский физик-теоретик Стивен Хокинг так и не был удостоен Нобелевской премии несмотря на многочисленные предложения присудить за его научный вклад самую престижную награду в области науки.

Возможное объяснение этого состоит в том, что пока никто не сумел научно подтвердить истинность знаменитых открытий ученого с мировым именем, сделавшего немало для популяризации науки, рассказал в интервью Шведскому радио профессор Стокгольмского университета Эдвард Мёртсель.

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Стивен Хокинг

Биография Стивена Хокинга

"Тот факт, что они (научные выводы) не были подтверждены наблюдениями, именно это и было главным препятствием", - отметил Мёртсель, который сам занимается проблематикой темной материи и расширения Вселенной. Он также пояснил, что Нобелевская премия присуждается не за прижизненный вклад в науку, а за конкретное научное открытие.

Основную известность Хокингу принесло так называемое излучение Хокинга - теория, согласно которой черные дыры на самом деле не являются полностью черными и дают излучение, пусть и очень слабое. Однако подтвердить на практике действенность этой теории пока никому не удалось.

"Проблема с особенностью излучения Хокинга состоит в том, что обычно чем больше, чем массивнее объект, тем большее ожидают от него излучение, в то время как с излучением Хокинга все наоборот, - добавил Мёртсель. - Чем меньше объект, тем большей энергией он обладает и тем сильнее его световое излучение. Не исключено, потребуется возможность создания черных дыр в лабораторных условиях для наблюдения за ними". Он абсолютно уверен, что в будущем это может быть возможно.

Стивен Уильям Хокинг

Стивен Уильям Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. Он родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован амиотрофический склероз.

Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.

Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации (это явление получило название "излучение Хокинга").

Хокинг - автор множества научно-популярных книг, в том числе таких, как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и других.

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