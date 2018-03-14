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Российский ученый: Стивен Хокинг никогда не жаловался коллегам на свой тяжелейший недуг

Наука
14 марта, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Вячеслав Докучаев добавил, что британский физик до последних дней работал с учениками и активно принимал участие в работе физических конференций

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Британский физик-теоретик Стивен Хокинг, который скончался в среду на 77-м году жизни, страдал амиотрофическим склерозом и не мог самостоятельно даже говорить, однако никогда не жаловался коллегам на свой недуг. Об этом ТАСС рассказал астрофизик, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев, который был лично знаком с Хокингом и ассистировал ему, когда ученый приезжал в СССР.

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"Он при каждой встрече производил невероятное впечатление: помимо того, что он выдающийся ученый, он еще поражал своим мужеством, потому что у него был тяжелейший недуг, который фактически свел его в могилу", - рассказал Докучаев, добавив, что любой обычный человек на месте Хокинга "мог впасть в отчаяние и полностью отдаться болезни".

По словам ученого, от встречи к встрече Хокинг все меньше и меньше мог управлять своим организмом.

"Сначала он приезжал в СССР в инвалидной коляске, и управлял ей одной рукой. Он даже танцевал на этой коляске - она была с электрическим мотором. Потом у него и руки отказали... В конце концов ему сделали компьютер, который управлялся зеркальцем, приклеенным к его веку. Хокинг моргал веком и так на компьютере набирал слова", - вспоминает ученый.

При этом, отмечает Докучаев, Хокинг до последних дней работал с учениками, активно принимал участие в научной жизни, в работе многих физических конференций.

Российский ученый считает Хокинга примером для всех людей. "Он не был ученым, погруженным в свои теории, формулы и идеи. Он бурно участвовал в жизни всего человечества. Реагировал на все события во всей нашей цивилизации, политические и просто человеческие. То есть человек был во всех смыслах уникальным. Поэтому, я считаю, что он достоин, чтобы его записали на скрижалях самых выдающихся сынов человечества", - пояснил Докучаев.

Научное наследие

Говоря о значении Хокинга для науки, Докучаев выразил мнение что британца можно назвать Эйнштейном XXI века, а также физиком № 1 в мире.

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Биография Стивена Хокинга

"Он объяснил теорию гравитации, развил теорию относительности Эйнштейна, сделал необычайный вклад в квантовую теорию. Это, может быть, большинству людей, далеких от науки, ничего не говорит. Но помимо прочего, он еще величайший гуманист, и в этом смысле он один из величайших людей человечества ХХ и даже ХХI века", - отметил Докучаев.

Он напомнил, что Хокинг не только сделал выдающиеся научные открытия, но и популяризировал науку, гуманистические идеи и идеи будущего человечества.

"Хокинг очень интересовался будущим человечества в смысле возможностей колонизации ближайшего космоса, переселение на астероиды и так далее в случае возникновения угроз на Земле. Интересовался гуманистическими аспектами жизни на Земле, был борцом за мир - в этом еще его значительный вклад... Физики самых разных областей до сих пор бурно обсуждают идеи, которые высказывал Стивен Хокинг. В этом тоже его вклад в науку", - считает Докучаев.

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