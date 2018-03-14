Создание суперкомпьютеров будет одним из приоритетов военного технополиса "Эра"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 14 марта. /ТАСС/. Восемь основных научных направлений, в том числе искусственный интеллект и суперкомпьютер, будут разрабатывать ученые в военном инновационном технополисе "Эра", сообщил его директор Федор Дедус на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения".

По его словам, создание технополиса предполагается реализовать поэтапно: на первом этапе - 2017-2018 годы - будет создана базовая инфраструктура и организована работа научно-исследовательского кластера Минобороны, на втором этапе - 2019-2020 годы - основные усилия предполагается сосредоточить на создании и обеспечении эффективного функционирования научно-производственного кластера технополиса и реализации полного цикла разработки и внедрения инновационных проектов.

"На первом этапе планируется проведение научных исследований и разработок по восьми приоритетным научным направлениям: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии", - сказал Дедус.

Ранее о создании военного технополиса сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве. Планируется, что в технополисе будут работать молодые ученые и выпускники научных рот в интересах российской армии. Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК.