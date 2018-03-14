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NASA предложило всем желающим поучаствовать в математическом конкурсе в День числа Пи

Наука
14 марта, 18:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Агентство предложит решить задачи по определению тектонических процессов на Марсе, изучению атмосферы Юпитера и вращению астероида Оумуамуа

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© AP Photo/Patrick Semansky

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. День числа Пи в 30-й раз отмечают в среду в США специальным конкурсом, организованным Лабораторией реактивного движения NASA в Пасадине (штат Калифорния).

Пи - буква греческого алфавита, первая буква в греческих словах "окружность" или "периметр" - обозначает математическую постоянную, равную отношению длины окружности к ее диаметру. Впервые букву Пи для обозначения этого отношения, представляющего собой бесконечную дробь, начинающуюся с цифр 3,1415926... использовал в 1706 году английский математик Уильям Джонс.

В 1988 году американский математик Лэрри Шоу организовал в научном музее "Эксплораториум" в Сан-Франциско первый День числа Пи, выбрав для этого 14 марта, поскольку в американской традиции написания дат сначала указывается месяц, а затем день - 3/14. Таким образом он использовал три первых цифры числа Пи.

С появлением компьютеров число Пи определялось со все более высокой точностью: по данным журнала Time, сейчас оно вычислено с точностью в 22,4 триллиона знаков после запятой, однако по мнению математика Джеймса Грайми всего 39 знаков достаточно для проведения астрономических вычислений, а NASA использует всего 15 знаков числа Пи при составлении компьютерных программ для межпланетных автоматических станций.

В связи с Днем числа Пи управление образовательных программ при Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине (штат Калифорния) объявило о проведении конкурса, в ходе которого каждый желающий может участвовать в решении математических задач, необходимых при таких научных исследованиях, как определение тектонических процессов на Марсе, изучение атмосферы Юпитера или скорость вращения астероида Оумуамуа - первого обнаруженного межзвездного объекта, пролетевшего в 2017 году через Солнечную систему по гиперболической орбите.

Как подчеркнул представитель Лаборатории реактивного движения Ота Лутц в интервью интернет-порталу Space.com, "все проблемы, предложенные на конкурс под названием "Число Пи в небесах", ученые решают, используя число Пи".

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