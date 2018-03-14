Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стивен Хокинг — о женщинах, инопланетянах и реальности

Наука
14 марта, 19:26 UTC+3

Знаменитый физик и популяризатор науки Стивен Хокинг, умерший 14 марта, слыл остряком и высказывался на самые разные темы. Десять ярких цитат ученого — в подборке ТАСС

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стивен Хоккинг на публичной лекции "Наука в будущем" в Бомбее

Стивен Хоккинг на публичной лекции "Наука в будущем" в Бомбее

© AP Photo/Sherwin Crasto

О главной загадке Вселенной

Даже если возможна одна теория, объясняющая все, то это все равно будет просто набор правил и уравнений. Но что вдыхает жизнь в эти правила и уравнения, что создает Вселенную, которую они описывают? Научный подход, математическое моделирование не могут объяснить, почему Вселенная вообще должна быть. Зачем ей взваливать на себя все тяготы существования? Из книги "Краткая история времени"

О фатализме

Даже те, кто считает, что все заранее предопределено и мы ничего не можем с этим поделать, смотрят по сторонам перед тем, как перейти дорогу. Из книги "Черные дыры и молодые вселенные"

О людях

Мы всего лишь высокоразвитые обезьяны на маленькой планете около самой обыкновенной звезды. Но мы способны понять Вселенную. Это делает нас особенными Из интервью Der Spiegel

Об угрозе человечеству

Изменение климата, производство пищи, перенаселение, вымирание других видов, эпидемии, повышение кислотности океанов — все это указывает на то, что мы живем в самый опасный момент истории человечества. У нас есть технологии, чтобы уничтожить нашу планету, но сбежать с нее нам не по силам. Может, через несколько веков мы оснуем колонии в других мирах, но пока что у нас есть всего одна планета, и нам нужно действовать сообща, чтобы ее защитить Из статьи "Это самый опасный момент в истории нашей планеты"

О победе сборной Англии на чемпионате мира по футболу

Стивен Хокинг

Надпись на доске: "Формула успеха сборной Англии на чемпионате мира"

© EPA/ANDY RAIN
Надпись на доске: "Формула успеха сборной Англии на чемпионате мира"
© EPA/ANDY RAIN

О восприятии реальности

Несколько лет назад в итальянском городе Монца запретили держать золотых рыбок в круглых аквариумах. Автор закона говорил, что ко всему прочему это жестоко, ведь восприятие реальности рыбок искажается. Но с чего мы взяли, что наш образ реальности истинный, ничем не искаженный? Из книги "Высший замысел" (в соавторстве с Леонардом Млодиновым)

Об инвалидности

Если у вас инвалидность, скорее всего, это не ваша вина. Но нет ничего хорошего в том, чтобы винить мир или искать жалость других людей. По-моему, нужно найти такое дело, где ограничения тела не будут препятствием. Этим занятием может быть наука, где важнее всего ум Из статьи "Инвалиды и наука"

О жизненных уроках

Своим детям я дал три важных совета. Во-первых, смотрите на звезды, а не под ноги. Во-вторых, никогда не бросайте работу. Работа дает цель и смысл, а без нее жизнь пуста. В-третьих, если вам повезет найти любовь, помните о ней и не упустите Из интервью ABC

О встрече с инопланетянами

Если к нам прилетят инопланетяне, получится примерно так же, как с Колумбом в Америке. Коренные народы от этого не выиграли. Достаточно посмотреть на себя, чтобы увидеть, как разумная жизнь превращается во что-то, с чем мы не хотим иметь дела Из документального сериала "Во Вселенную со Стивеном Хокингом"

О женщинах

Чаще всего я думаю о женщинах. Они для меня полнейшая тайна Из интервью New Scientist

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
3
"Нафтогаз" на переговорах с "Газпромом" заявит об отказе разрывать контракты
4
Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах
5
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
6
Подход глав МИД РФ и Индонезии к журналистам превратился в брифинг для британских СМИ
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама