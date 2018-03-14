Стивен Хокинг — о женщинах, инопланетянах и реальности

О главной загадке Вселенной

Даже если возможна одна теория, объясняющая все, то это все равно будет просто набор правил и уравнений. Но что вдыхает жизнь в эти правила и уравнения, что создает Вселенную, которую они описывают? Научный подход, математическое моделирование не могут объяснить, почему Вселенная вообще должна быть. Зачем ей взваливать на себя все тяготы существования? Из книги "Краткая история времени"

О фатализме

Даже те, кто считает, что все заранее предопределено и мы ничего не можем с этим поделать, смотрят по сторонам перед тем, как перейти дорогу. Из книги "Черные дыры и молодые вселенные"

О людях

Мы всего лишь высокоразвитые обезьяны на маленькой планете около самой обыкновенной звезды. Но мы способны понять Вселенную. Это делает нас особенными Из интервью Der Spiegel

Об угрозе человечеству

Изменение климата, производство пищи, перенаселение, вымирание других видов, эпидемии, повышение кислотности океанов — все это указывает на то, что мы живем в самый опасный момент истории человечества. У нас есть технологии, чтобы уничтожить нашу планету, но сбежать с нее нам не по силам. Может, через несколько веков мы оснуем колонии в других мирах, но пока что у нас есть всего одна планета, и нам нужно действовать сообща, чтобы ее защитить Из статьи "Это самый опасный момент в истории нашей планеты"

О победе сборной Англии на чемпионате мира по футболу

Развернуть Надпись на доске: "Формула успеха сборной Англии на чемпионате мира" © EPA/ANDY RAIN Надпись на доске: "Формула успеха сборной Англии на чемпионате мира" © EPA/ANDY RAIN

О восприятии реальности

Несколько лет назад в итальянском городе Монца запретили держать золотых рыбок в круглых аквариумах. Автор закона говорил, что ко всему прочему это жестоко, ведь восприятие реальности рыбок искажается. Но с чего мы взяли, что наш образ реальности истинный, ничем не искаженный? Из книги "Высший замысел" (в соавторстве с Леонардом Млодиновым)

Об инвалидности

Если у вас инвалидность, скорее всего, это не ваша вина. Но нет ничего хорошего в том, чтобы винить мир или искать жалость других людей. По-моему, нужно найти такое дело, где ограничения тела не будут препятствием. Этим занятием может быть наука, где важнее всего ум Из статьи "Инвалиды и наука"

О жизненных уроках

Своим детям я дал три важных совета. Во-первых, смотрите на звезды, а не под ноги. Во-вторых, никогда не бросайте работу. Работа дает цель и смысл, а без нее жизнь пуста. В-третьих, если вам повезет найти любовь, помните о ней и не упустите Из интервью ABC

О встрече с инопланетянами

Если к нам прилетят инопланетяне, получится примерно так же, как с Колумбом в Америке. Коренные народы от этого не выиграли. Достаточно посмотреть на себя, чтобы увидеть, как разумная жизнь превращается во что-то, с чем мы не хотим иметь дела Из документального сериала "Во Вселенную со Стивеном Хокингом"

О женщинах

Чаще всего я думаю о женщинах. Они для меня полнейшая тайна Из интервью New Scientist