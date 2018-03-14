РАН: политические отношения Лондона и Москвы не повлияют на фундаментальную науку

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Введенные Великобританией меры в отношении России не окажут существенного влияния на развитие сотрудничества между странами в области фундаментальных наук. Об этом ТАСС в среду заявил вице-президент Российской академии наук Юрий Балега.

Ранее 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы против" ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны.

"Наука тем и хороша как элемент большой культуры человечества, что она поддерживает отношения между государствами и народами в любых условиях, в тяжелых ситуациях, которые бывают на политическом уровне. На совместные научные работы в области физики, астрофизики, фундаментальной математики это не повлияет существенным образом… Природа мира, природа человека мало связана с сегодняшними событиями, которые происходят на политическом Олимпе", - сказал Балега.

Ученый уверен, что научное сотрудничество России и Великобритании в области химии, физики, медицины и математики "было, есть и будет", исследования британских ученых дополняют работы их российских коллег и наоборот.

Балега напомнил, что отношения между двумя странами и раньше иногда бывали напряженными, однако научное сотрудничество никогда не прекращалось.

"Могу привести пример, что в области астрофизики у нас великолепные отношения в исследованиях Вселенной, например, в вопросах космологии… Несмотря ни на какие политические дела, наши совместные работы по гравитации, квантовой механике, по физической космологии эти работы велись вместе с англичанами великолепно, и никогда не было проблем даже в самый тяжелый период", - добавил собеседник агентства.