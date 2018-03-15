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Томские нейробиологи выяснили, как инсульт разрушает оболочки нервов

Наука
15 марта, 9:45 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 15, марта. /ТАСС

По данным ученых Томского госуниверситета, новый подход позволит получить целостную картину изменений в очаге поражения и повысит точность прогноза реабилитации пациентoв

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ТОМСК, 15 марта. /ТАСС/. Ученые лаборатории нейробиологии Томского государственного университета (ТГУ) разработали новый подход к оценке повреждений головного мозга, развивающихся при инсульте, метод предполагает анализ состояния оболочек нервных волокон. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Наши ученые предложили анализировать состояние миелина - основного вещества оболочек нервных волокон, от которого зависит правильная передача сигналов между нейронами. Новый подход позволит получить целостную картину изменений в очаге поражения и повысит точность прогноза реабилитации пациентoв", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, чтобы "заглянуть" в поврежденный мозг, нейробиологи ТГУ использовали уникальный способ неинвазивной оценки состояния миелина с помощью МРТ.

"Эксперименты проводились на крысах, поскольку развитие очага инсульта в их мозгe достаточно сходно с аналогичным патологическим процессом в мозге человека. Грызунам была проведена ювелирная операция, в ходе которой сотрудники лаборатории моделировали нарушения кровообращения головного мозга, характерные для инсульта. После этого проводилось МРТ-сканирование животных в динамике. Анализ полученных результатов позволил нейробиологам проследить патологические изменения, которые развиваются в очаге инсульта: гибель нейронов, нарастание воспаления и разрушение миелина", - рассказали в пресс-службе.

Статья с результатами исследований опубликована в журнале Journal of Сerebral Blood Flow & Metabolism, входящем в топ мировых изданий, посвященных исследованиям инсульта. В настоящее время созданный в ТГУ метод проходит стадию клинического внедрения в нескольких российских медицинских центрах. В 2018 году по специальному протоколу в сотрудничестве с клиницистами Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова будет проводиться МРТ-исследование пациентов, перенесших инсульт.

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