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Ученые в Башкирии впервые в Северной Евразии нашли вымерший 285 млн лет назад вид моллюска

Наука
15 марта, 13:37 UTC+3 УФА УФА 15, марта. /ТАСС

Аммонит Проперринитес обнаружили в Ишимбайском районе республики, на карьере горы Шахтау

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

УФА, 15 марта. /ТАСС/. Ученые Палеонтологического института РАН обнаружили в Башкирии вымерший 285 млн лет назад вид моллюсков - древний аммонит Проперринитес. Находка меняет представление о распространении живых организмов в эпоху позднего палеозоя, рассказала ТАСС заведующая лабораторией моллюсков института, доктор геолого-минералогических наук Татьяна Леонова.

"Это семейство аммонитов впервые обнаружено на территории Северной Евразии. Они существовали примерно 285 млн лет назад, когда у нас совершенно по-другому были расположены материки и океаны. Считалось, что это семейство аммонитов обитало в зоне древнего океана Тетиса и в наших бореальных [широтах] быть не могло. Это чуть ли не в учебниках написано. Находка в Башкирии переворачивает эти представления", - рассказала собеседница агентства.

Теперь, по словам Леоновой, поменяются взгляды ученых на биогеографию позднего палеозоя. Эта наука изучает закономерности географического распространения и распределения животных, растений и микроорганизмов. Обнаружение семейства древнего аммонита в Башкирии позволяет утверждать, что "эти процессы происходили не совсем так, как представлялось ранее".

"Для науки практического значения через 285 млн лет нет, но мы стараемся изучить как можно точнее и понять, что происходило раньше, и как это влияет на развитие планеты", - сказала Леонова.

Моллюски на карьере

Аммонит обнаружили в Ишимбайском районе республики, на карьере горы Шахтау, который разрабатывает Башкирская содовая компания. В 2017 году предприятие и Палеонтологический институт заключили договор о сотрудничестве. После этого на место отправилась экспедиция в составе двух старших научных сотрудников института, рассказала Леонова.

"Будет еще много интересного, потому что мы сейчас все разбираем. Материал очень сложный - надо все вычищать, препарировать, восстанавливать. Работа продолжается, я надеюсь, что у нас будет не одно новое открытие", - сказала заведующая лабораторией моллюсков.

В компании отмечают, что "доступ к недрам Шахтау научное сообщество получило исключительно благодаря тому, что гора оказалась в зоне промышленной разработки". Ученые подтверждают, что для палеонтологии ценность представляют именно эксплуатирующиеся месторождения.

Ископаемые рифа в Башкирии изучают геологи, палеонтологи и стратиграфы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. Карьер Шахтау посещают участники международных конгрессов по геологии.

Аммониты

Аммониты - это вымерший подкласс головоногих моллюсков, свое название они получили в честь древнеегипетского божества Амона с закрученными рогами.

Раковина аммонита для многих народов мира считается символом семейного счастья, достатка и благополучия и даже бесконечности.

В Ирландии их называли "окаменевшими змеями", в Германии - "золотыми улитками". Шаманы и колдуны использовали аммонита для связи с духами и для усиления предвидения.

Греки и египтяне клали раковину аммонита в изголовье на ночь и верили, что они увидят грядущей ночью хороший сон.

Отпечатки мягких тел аммонитов и вещества находят до сих пор на камнях и осадочных породах.

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