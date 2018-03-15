Ученые в Приморье синтезировали новое вещество с сильным противоопухолевым действием

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) получили новое вещество с противоопухолевыми свойствами, сообщила в четверг пресс-служба вуза. Результаты исследований опубликовали в авторитетном научном журнале Tetrahedron Letters.

Новое вещество ученые получили из фаскаплизина, биологически активного пигмента, который содержится в морских губках, обитающих в Тихом и Индийском океанах. По словам ученых, фаскаплизин - уникальное соединение, которое обладает широким спектром биологической активности, и способен избирательно подавлять деление раковых клеток, а его производные могут стать хорошими противоопухолевыми средствами.

Испытания показали, что новое производное превосходит фаскаплизин по активности. "Мы получили новое производное фаскаплизина, испытали его на клетках рака шейки матки и моноцитарной лейкемии. Результаты показали в 2-3 раза более высокую активность по сравнению с исходным фаскаплизином", - приводит пресс-релиз слова Максима Жидкова, доцента кафедры органической химии Школы естественных наук ДВФУ.

Фаскаплизин впервые выделили из губки 30 лет назад, а синтезировать его в лаборатории удалось только в 2016 году. Сейчас ученые работают над получением разных производных фаскаплизина, перспективных для изучения противоопухолевого действия на клеточных культурах.